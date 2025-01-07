Patlamada ağır yaralanan Songül’den üzücü haber: Beyin ölümü gerçekleşti

Kocaeli Darıca İlçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 günü meydana gelen üzücü olay, edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. RAMS İnşaat tarafından gerçekleştirilen ve izinsiz olduğu ileri sürülen kazı sırasında doğal gaz hattının delinmesi sonucu patlama yaşandı. Olayda binalar ve araçlar hasar görürken 14 kişi yaralandı. Olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Songül Aydın, günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak talihsiz genç kadından 11 gün sonra acı haber geldi ve beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Patlamanın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz hattını işleten PALGAZ hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak kazıya sebep olan RAMS İnşaat, sorumluluğu PALGAZ'a yüklemişti. Taraflar arasındaki suçlama zinciri devam ederken, Patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hem RAMS İnşaat hem de PALGAZ yetkililerinin ifadeleri alınırken, hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.