Patlamaya, 1 Başsavcıvekili 4 savcı görevlendirildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.