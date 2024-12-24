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Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:47 Son Güncelleme: 24.12.2024 10:52

Patlamaya, 1 Başsavcıvekili 4 savcı görevlendirildi

Balıkesir’de patlayıcı üretilen bir fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Patlamaya, 1 Başsavcıvekili 4 savcı görevlendirildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Patlamaya, 1 Başsavcıvekili 4 savcı görevlendirildi
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