Patlamış Fıtık Ameliyatı Sonrası İyileşme Kaç Gün Sürer? Patlamış Fıtık Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Patlamış fıtık problemi fizik tedavi ve ilaçlarla iyileşme göstermiyor ise ameliyata başvurulmaktadır. Patlamış fıtık ameliyatı geçirecek olan bireyler bu cerrahi işleme dair detayları araştırırken en çok patlamış fıtık ameliyatı sonrası iyileşme kaç gün sürer sorusunu gündeme getirmektedir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi oldukça önemli olduğu için patlamış fıtık ameliyatı kaç günde iyileşir sorusunun cevaplarına detaylıca değinilmelidir.

Patlamış Fıtık Ameliyatı Sonrası İyileşme Kaç Gün Sürer?

Fıtık, en basit tabirle travma veya ters hareket sonucunda beldeki omurilikler disklerinin arasından çıkması sonucunda gelişen bir rahatsızlıktır. Kişide ağrı, karıncalanma, acı ve hareket kısıtlaması gibi semptomlara neden olan fıtık bazı durumlarda ilerlemekte, hacmi artmaktadır. Fıtık patlaması olarak bilinen bu durumda bazen tedavi olarak cerrahi operasyon gerekmektedir. Patlamış fıtık ameliyatı sonrası hastanın çok dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlara ve doktorun tavsiyelerine eksiksiz uyulduğu şartlarda tam iyileşme en az 20 en çok 60 gün sürmektedir.

Patlamış Fıtık Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Fıtık ameliyatı sonrası hastaların en çok merak ettiği noktalardan biri olan iyileşme süresi hastanın yaşı, ameliyatın başarı oranı, fıtığın şiddeti gibi etkenlere göre değişebilmektedir. Olumlu gitmiş bir ameliyat süreci sonrasında uyulması gereken kurallara dikkat edildiği, fizik tedavi desteği alındığı ve hastanın kendine iyi baktığı durumda ameliyat sonrası iyileşme 15-20 gün içerisinde başlamakta 2 ayın sonunda tamamen iyileşme gözlenmektedir.