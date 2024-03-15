Patlayan Diş Kaç Günde Çıkar? Diş Patladıktan Kaç Gün Sonra Çıkar?

Diş çıkarma döneminde bebeklerde, ateş, ağrı, diş etlerinde kaşıntı ve huzursuzluk meydana gelebilir. Belirtilerin etkisini azaltmak için diş etlerine hafifçe masaj yapmak, soğutulmuş havuç dilimleri ile kompres yapmak, anestezik içerikli jel veya losyonlar kullanmak faydalı olabilir. Bu problemlerinin ne zaman sona ereceğini merak eden ebeveynler için patlayan diş kaç günde çıkar ve diş patladıktan kaç gün sonra çıkar soruları merak uyandırıcıdır.

Patlayan Diş Kaç Günde Çıkar?

Diş çıkarma döneminde bebeklerde görülen rahatsızlık, anne ve babaları korkutsa da aslında oldukça doğal bir durumdur. Patlayan bir diş, yaklaşık olarak 3-5 gün içinde çıkar. Ancak bu süre, bazı bebeklerde daha uzun da sürebilir. Ek olarak, dişlerin çıkış sırası da süreyi direkt olarak etkileyen bir faktördür. İlk olarak, alt orta kesici dişler çıkar ve daha sonra sırasıyla diğerleri belirmeye başlar. Diş çıkarma döneminde ortaya çıkan semptomlar, her bebekte aynı olmayabilir. Bazılarında az veya hiç bazılarında ise çokça problem yaşanabilir. Fakat bunların hepsinin geçici olduğu unutulmamalıdır. Diş çıkaran bebeklerde;

Huzursuzluk ve ağlama,

Diş etlerinde şişlik, kızarıklık ve kaşınma,

Tükürük salgısında artış,

İştahta azalma,

Gece uykusundan uyanma,

Çeşitli nesneler yardımıyla diş etlerini kaşımaya çalışma,

Ateşin yükselmesi,

Hafif ishal görülür.

Bunların yaşanması oldukça normaldir, ancak bu sorunların uzun süre boyunca devam etmesi halinde bir diş hekimine danışmakta fayda vardır.

Bebeklerde En Zor Çıkan Diş Hangisi?

Bebeklerde en kolay çıkan dişler, alt çenede bulunan ön dişlerdir. Bunlar, çoğunlukla ilk altı aydan sonra çıkmaya başlar. En zor çıkan dişler ise köpek dişleri ile ikinci büyük azı dişleridir. Bebeklerde ağrıya ve rahatsızlığa neden olan bu dişlerin çıkması, 8 günden fazla sürebilir. Sıralarına göre dişlerin çıkış dönemleri ise şu şekildedir: