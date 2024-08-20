Kanser, enfeksiyonlar ve diğer hastalıkların teşhisi için biyopsi işleminden yararlanılır. Biyopsi, alınan dokunun tipine göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Patologlar da doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemelerini yaparak tanı koyar ve hastalığın seyrini belirler. Zaman alan bir tıbbi prosedür olduğundan dolayı patoloji sonucu kaç günde çıkar, özelde ve devlet hastanesinde biyopsi sonucu ne kadar sürede çıkar merak edilir.

Patoloji Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Biyopsi, şüpheli bir hastalığın teşhis edilmesi amacıyla vücuttan küçük bir doku örneğinin alınması işlemidir. Bu örnek, daha sonra patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Biyopsi, bir kitlenin veya anormal bir alanın kanser olup olmadığını belirlemek, iltihaplanma ve diğer hastalık durumlarını incelemek için yapılır. Patoloji uzmanları ise hastalıkların nedenlerini, süreçlerini ve etkilerini anlamak için biyopsi örneklerini mikroskop altında incelerler. Bu, hastalıkların teşhis edilmesine, tedavi planlarının oluşturulmasına ve hastalıkların seyrinin izlenmesine yardımcı olur. Biyopsi ve patoloji sonuçlarının çıkma süresi, hastanenin türüne (özel veya devlet), laboratuvarın yoğunluğuna, yapılan biyopsi türüne ve analiz edilen dokuya göre değişebilir. Genel olarak:

Özel hastanelerde sonuçlar çoğunlukla daha hızlı çıkar. Biyopsi ve patoloji sonuçları, yaklaşık olarak 2-7 gün içinde hazır olabilir.

Devlet hastanelerinde ise sonuçların çıkma süresi daha uzun olabilir. Yoğunluğa ve laboratuvarın kapasitesine bağlı olarak bu süre 1-3 hafta arasında değişebilir.

Acil durumlarda veya belirli hastalıkların hızlı teşhisi gerektiğinde, sonuçların daha hızlı alınması için özel düzenlemeler yapılabilir. Ancak, genel olarak yukarıdaki süreler geçerlidir.

Biyopsi Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

Biyopsi, alınacak doku örneğinin bulunduğu bölgeye ve biyopsi türüne göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Biyopsi sonrası alınan doku örneği, laboratuvara gönderilir ve patolojik inceleme yapılır. Sonuçlar ise birkaç gün içinde çıkar. Biyopsi türleri ve nasıl yapıldıklarına ilişkin detaylar ise şu şekilde:

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)

-İnce bir iğne, şüpheli dokunun içine sokulur ve küçük bir hücre örneği çekilir.

-Genellikle lokal anestezi uygulanır.

-İşlem birkaç dakikada yapılabilir.

Kalın İğne Biyopsisi

-Doku örneği almak için kalın bir iğneden yararlanılır.

-Lokal anestezi uygulanır.

-İşlem yaklaşık 15-30 dakika sürer.

Cerrahi Biyopsi

-Küçük bir cerrahi kesik ile doku örneği alınır.

-Lokal veya genel anestezi uygulanabilir.

-Bu uygulama, 30 dakika ila bir saat arasında sürer.

Endoskopik Biyopsi

-Endoskop (esnek bir tüp) kullanılarak iç organlardan doku örneği alınır.

-Lokal anestezi ve sakinleştirici ilaçlar kullanılır.

-15 ile 60 dakika boyunca sürer.