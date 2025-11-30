Patrick Wilding hangi çizgi roman kahramanının gerçek adıdır?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Patrick Wilding hangi çizgi roman kahramanının gerçek adıdır? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Patrick Wilding hangi çizgi roman kahramanının gerçek adıdır? sorusunda şıklar şöyle:
A- MİSTER NO
B- ZAGOR
C- KAPTAN SWİNG
D- KIZILMASKE
DOĞRU CEVAP: B- ZAGOR
