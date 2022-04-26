Böyle fuhuş ağı görülmedi: Patroniçe ve Manken kadınları bakın nasıl pazarlamış!





(Emel Bulut)

GÜNÜ BİRLİK EVLER KİRALAMIŞLAR

Özbekistan, Azeri ve Türk olan kadınları, Bahçelievler Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde kiraladıkları günübirlik evlerde barındıran Emel Bulut, Doğan Bulut ve N.H, cep telefonlarında kayıtlı erkek müşterilere, kadınların anlık canlı görüntülerini açarak pazarladıkları anlaşıldı. Emniyetin cep telefonu kayıtlarında yaptıkları incelemede, kadınlara yaşı küçük çocukların da müşteri olarak gönderildiği ortaya çıkarken, kadınların günde 100'den fazla kişiye pazarlandığı anlaşıldı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Emel ve Doğan Bulut, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.