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Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:16 Son Güncelleme: 26.4.2022 17:00

Böyle fuhuş ağı görülmedi: Patroniçe ve Manken kadınları bakın nasıl pazarlamış!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Böyle fuhuş ağı görülmedi: Patroniçe ve Manken kadınları bakın nasıl pazarlamış!

Yalova’da fuhuş operasyonu düzenleyen Emniyet, patroniçe lakaplı Emel Bulut ve eşi manken lakaplı Doğan Bulut’u gözaltına aldı. Türk ve yabancı uyruklu kadınları, müşterilerine cep telefonlarından canlı yayın yaparak tanıtan ve yaşı küçük çocuk müşterilere dahi kadın pazarlayan karı-koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da çeşitli suçlardan dolayı bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan patroniçe lakaplı Emel Bulut, kısa süre içerisinde Yalova'da bir fuhuş organizasyonuna başladı.

Kentin farklı noktalarındaki adreslerde Türk ve yabancı uyruklu kadınları, yaşları küçük çocuklarında bulunduğu müşterilere yönlendiren, Emel Bulut ve kendisine organizasyonlarda yardımcı olan eşi Doğan Bulut, Yalova Emniyetinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yapılan kadın ticaretinin satır satır not aldıkları ve kadınların günde 100 erkekten fazla kişiyle ilişkiye zorlandıkları ortaya çıktı.



(Emel Bulut)

GÜNÜ BİRLİK EVLER KİRALAMIŞLAR

Özbekistan, Azeri ve Türk olan kadınları, Bahçelievler Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde kiraladıkları günübirlik evlerde barındıran Emel Bulut, Doğan Bulut ve N.H, cep telefonlarında kayıtlı erkek müşterilere, kadınların anlık canlı görüntülerini açarak pazarladıkları anlaşıldı. Emniyetin cep telefonu kayıtlarında yaptıkları incelemede, kadınlara yaşı küçük çocukların da müşteri olarak gönderildiği ortaya çıkarken, kadınların günde 100'den fazla kişiye pazarlandığı anlaşıldı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Emel ve Doğan Bulut, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Doğan Bulut)

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Böyle fuhuş ağı görülmedi: Patroniçe ve Manken kadınları bakın nasıl pazarlamış!
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