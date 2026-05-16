Patronun köpeği saldırdı 80 dikiş atıldı

İzmir'deki ISONEM Boyalarının Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt'un yakın koruması ve şoförü olarak çalışan emekli trafik polisi Ümran Merttürk, geçen 20 Ağustos'ta, görevi olmamasına rağmen patronunun talimatıyla çiçekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi köpeği beslemek için, Bornova'daki evine gitti. Burada yiyecek verdiği sırada köpeğin saldırısına uğradı.

CANINI ZOR KURTARDI

Yüzünden, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, kafa derisi yüzülen, ayağı kırılan ve vücudunda derin izler oluşan Merttürk, çığlıkları duyup yetişenler tarafından kurtarıldı.

Vücuduna 80 dikiş atılan Merttürk, aylarca tedavi gördü. İddiaya göre ISONEM Park adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin stadyum isim sponsoru olan işadamı Kubilay Kurt ise Ümran Merttürk'e verdiği tedavi masraflarını karşılama sözünü tutmadı. Merttürk de bunun üzerine Kurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşadığı dehşeti anlatan Merttürk, "Köpek mamayı yemeye başladı.

Bu sırada aniden dönerek sağ ayağıma saldırdı. Çok güçlü bir köpek olduğu için, sallarken ayağımı kırdı. Köpekten kurtulmak için yaklaşık 10 dakika mücadele ettim. Bu sırada bağırarak yardım istedim. Yardıma gelenler sayesinde kurtuldum. Hastane ve tedavi masraflarını kendi cebimden yaptım. Şirket asistanı Emel Hanım, yalnızca ayağımın tedavisinin karşılanacağını, fizik tedavi dahil diğer masrafların ödenmeyeceğini söyledi" dedi.