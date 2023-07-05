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Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:24 Son Güncelleme: 5.7.2023 10:24

Paw Patrol Karakterleri - Paw Patrol Köpeklerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Paw Patrol köpeklerinin isimleri bu animasyon filmini beğenenler tarafından merak edilmekte, hatta öyle sevilen karakterler olmuştur ki köpeklerine Paw Patrol karakterleri isimlerini koyanlar bile olmuştur. Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği bu filmin karakter isimleri yani Paw Patrol isimleri nelerdir? İşte detaylı yanıtlar…

Paw Patrol Karakterleri - Paw Patrol Köpeklerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Son yıllarda izleyici ile buluşan animasyon filmleri arasında yer alan Paw Patrol konusu kadar baş karakterler olan sevimli köpekler sayesinde beğenileri toplamıştır. Bu akıllı ve sevimli Paw Patrol köpeklerinin isimleri, özellikleri ve hikayeleri özellikle küçük izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki, Paw Patrol karakterleri ve isimleri nelerdir?

Paw Patrol Karakter İsimleri ve Özellikleri

Filmin konusu, kendilerine 'Pençe Devriyesi' ismi veren arama kurtarma köpeklerinden oluşan bir grubun maceraları ve ezeli rakipleri belediye başkanı ve Humdinger'e karşı verdikleri mücadeleden oluşmaktadır. Pençe Devriye'si grubuna dahil köpeklerin hepsi çok akıllı ve itfaiyecilik, pilotluk, polislik gibi özel görevleri yerine getirme kabiliyetlerine sahiptir. Paw Patrol film karakterlerinin isimleri ve özellikleri ise şunlardır;

Marshall: Dalmaçyalı yavru köpek Marshall, henüz çok küçük olmasına rağmen itfaiye ve yangın söndürme işinde çok başarılıdır. Henüz bacakları minik olduğu için sıklıkla yuvarlanır ya da düşer.

Rubble: Grubun en küçük köpeklerinden olan Rubble bir bulldog yavrusudur. İnşaat işlerinden sorumu olan bu karakter oldukça iştahlı ve sevgi doludur.

Chase: Bir Alman kurdu yavrusu olan Chase grubun en havalı köpeklerinden. Polislik görevi yapan Chase'in kedilerle yıldızı pek barışmaz.

Skye: Pembeli üniforması ile ışıldayan bu karakter pilotluk görevi yapmaktadır, Cockapoo cinsi bir yavru olan Skye büyük kuşlardan biraz korkmaktadır.

Zuma: Bir labrador yavrusu olan Zuma su arama kurtarma görevi yapmaktadır, denizi ve sörf yapmayı çok sever. Maceracı ruhludur ancak hayaletlerden çok korkar.

Rocky: Kırma bir yavru olan Rocky şehrin temizliği ve ekolojik düzenini korumakla görevlidir, çevre temizliği için yapmayacağı şey yoktur ama sudan korkar.

Liberty: Gruba sonradan dahil olacak olan bu karakter bir Dachshund cinsi yavrudur. Kurallara uyar, uymayanları uyarır. Mahallede sürekli devriye gezer, yanlışları düzeltmeyi kendine görev edinmiştir.

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Paw Patrol Karakterleri - Paw Patrol Köpeklerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri
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