Payco’ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim

raporu ile MASAK raporu düzenlendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR AKLANDI

Her iki kurumun yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ BİR YAPILANMA

Söz konusu eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü ifade edildi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.

11 GÖZALTI BE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.