Paylaştıkça büyüyen sevgi

Konya'da yaşayan ve çocukları olmayan Faruk (56) ve Meliha (48) Küçükkömürler çifti, evliliklerinin 15. yılında koruyucu aile olmaya karar verdi. Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Küçükkömürler çifti, 2014'te 4 yaşındaki Çağlar'a koruyucu aile oldu. Bir yıl sonra oğullarının bir kız kardeşinin olduğu bilgisine ulaşan çift, diğer kardeşi geride bırakmaya gönülleri razı olmayınca 2015'te 4 yaşındaki Gül'e de evlerinin kapısını açtı. Çocuklara ömürlerini adayan çift, onlar için ellerinden geleni yapmaya çalışırken, dernek kurma fikri ortaya çıktı. Daha fazla çocuğun mutluluğuna ortak olmak isteyen çift, üyeleri koruyucu ailelerden oluşan Konya Koruyucu Aile Derneği'ni kurdu. Sevgilerinin ve mutluluklarının bu şekilde daha da büyüdüğüne inanan çift, isteyenleri koruyucu aile olmaya teşvik ediyor.Çocukların aile sevgisinden ve şefkatinden uzak kalmamasını isteyen Faruk Küçükkömürler, "Fotoğrafı görünce kalbimden bir şeylerin aktığını hissettim. Sonra Çağlar'ı aramıza aldık. Eve geldiğinde bana 'baba' diye sarıldı. O anda dünyalar benim oldu. Çağlar'ın kardeşiyle, Gül'ün de ağabeyiyle büyümesini istedik. Bir yıl sonra Gül aramıza katıldı. Onu da ailemize katınca mutluluğumuz yüzlerce kat arttı. Eşim derneğin kuruluşunda ve sonrasında en büyük destekçim oldu. Amacımız devlet koruması altında olan evlatlarımıza, sıcak bir yuva, anne baba sevgisi ve şefkati sağlamak, ailelerin de evlat hasretini giderebildikleri bir ortam kurmaktı" dedi.Meliha Küçükkömürler de şunları kaydetti: "Çocuklar gelince dünyalar bizim oldu, evimiz şenlendi. Çocuklar bize Allah'ın hediyesi. Kan bağı olmadan da can bağı olunduğunu biz onlarla anladık. Onları ben doğurmadım ama onlar beni hayata sımsıkı bağladı. Çocuklar bana 'anne' deyince sanki içimde binlerce çiçek açtığını hissettim. Hayatımız daha zevkli, daha neşeli hale geldi. Uyumaya gittiklerinde bakmaya kıyamıyorum."