Paymix-3 yasa dışı bahis operasyonu düğmesine basıldı: Dev ağ çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Paymix" soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik ulusa ve uluslararası boyutta organize yapı deşifre edildi.

AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM

MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix'in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

İLK İKİ OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda taşınmaz, araç ile banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca üç şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ALTYAPI

Kayyum atanan şirketlerde yapılan teknik incelemelerde, bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının bu faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA VERİ TESPİT EDİLDİ

Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/ oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.

İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK VERİ AĞINA ULAŞILDI

İlk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşılması, ilerleyen süreçte yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ağın çözülmesi, organizasyon yapısının ortaya çıkarılması ve suç gelirinin boyutunun belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

KRİPTOLAR ALTINA ÇEVRİLDİ

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevirdiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. O kuyumcular da soruşturmaya eklendi.

YURT DIŞINDA ŞİRKETLER AÇILDI

Yasa dışı bahis parasını aklamak için yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açıldı. Kripto paralarla bu platformlar üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Buraya aktarılan kripto paraların uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderilerek aklandığı anlaşıldı.

PAYMIX-3 OPERASYONU: 38 GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine sabah saatlerinde Paymix-3 operasyonu düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında 1'i cezaevinde, 15'i yurt dışında ve 22'si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatıldı.

SUNUCULAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları da hedef alındı. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen bir şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.