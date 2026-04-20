Pazar arabası çalan hırsız Taksim Güven Timlerince yakalandı

Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:52

İstanbul Beyoğlu Taksim’de G.K. pazar arabasını alışveriş için girdiği iş yeri önünde bıraktı. Bu sırada arkadan gelen H.A. (43) kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Mart Salı günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde saat 22.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş yapmak için iş yerine giren G.K., yanında bulunan pazar arabasını dükkan önünde bıraktı. Bir süre sonra kaldırımda bırakılan pazar arabasının şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada pazar arabasını çalan kişinin H.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu çaldığı pazar arabasıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

