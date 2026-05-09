Pazar günü dayanışmanın gücü pedallara yansıtılacak

Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek üzere düzenlenen bisiklet etkinliği Pazar sabahı saat 10.00'da Eminönü'ndeki Sepetçiler Kasrı'ndan başlayıp yine Sepetçiler kasrında son bulacak. Bu anlamlı etkinlikle dayanışmanın gücü pedallara yansıtılacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör