Pazarcı baba ile kızından yardım seferberliği

Yozgat'ta yaşayan Mehmet Şahin yazın mısır, kışın ise sarımsak satarak geçimini sağlıyor. Şahin, depremin ilk gününden bu yana 13 yaşındaki kızı Emine ve hayırseverlerin desteğiyle adeta yardım ordusu gibi çalışıyor. Şahin, topladığı ürünleri evinde eşi ve kızıyla paketliyor. Bugüne kadar deprem bölgesine 3 sefer düzenleyen Şahin, 4'üncü seferi öncesinde de minibüsünü bölgenin ihtiyacı olan ürünlerle doldurdu. Şu ana kadar Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Beşçeşme gibi depremin yoğun yaşandığı yerlere gittiğini hatırlatan Şahin, "Ailece seferberlik yapıyoruz. Kızımın da bana çok yardımı oluyor. Oyuncak balonlar, top götürüyorum. Orada çok güzel dostluklar edindik. Çocuklar, 'Mehmet amcamız ne zaman gelecek?' diye soruyorlarmış" dedi.