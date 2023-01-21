Pazarcı esnafından örnek davranış... Tezgahındaki bütün ürünler şehit ve gazi ailelerine ücretsiz

HERKES DUYARLI OLMALI

Herkesin bu konuda duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Kırıkkale'de pazarcılar arasında hiçbiri öyle bir etiket yok. Tezgahımı açalı daha 1 ay oldu. Benim tezgahımda böyle bir etiket var. Şehit ve gazi ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok temiz evlatlar yetiştirmişler bu vatana.