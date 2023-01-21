Pazarcı esnafından örnek davranış... Tezgahındaki bütün ürünler şehit ve gazi ailelerine ücretsiz

2012 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı Köyü üs bölgesinde personel değişimi sırasında düşen helikopterde Uzman Çavuş İlyas Genel şehit düştü. 10 yıl önce vatana can veren pazarcı esnafı Yaşar Yıldırım, teyzesinin oğlunun hatırasını yaşatmak amacıyla örnek bir davranış sergiledi. 20 yıldır bir pazarcı esnafının yanında çalışan ve son 1 aydır kendi tezgahını açan Yaşar Yıldırım, örnek bir davranış sergiledi. Yıldırım, tezgahında sattığı bütün ürünleri şehit yakınları ve gazilerden ücret almıyor.
VATAN KOLAY KAZANILMADI
Kırıkkale'de uzun yıllar pazarcı esnafının yanında çalıştığını ve son 1 aydır kendi tezgahını açtığını ifade eden Yıldırım, "2012 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı Köyü üs bölgesinde personel değişimi sırasında düşen helikopterde şehit düşen kuzenim Uzman Çavuş İlyas Genel için böyle bir şey düşündüm. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, vatan için nice canlar, nice bedenlerin gazi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bütün esnaflarımızın teşvik alacağı bir çalışma başlattım" dedi.
HERKES DUYARLI OLMALI
Herkesin bu konuda duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Kırıkkale'de pazarcılar arasında hiçbiri öyle bir etiket yok. Tezgahımı açalı daha 1 ay oldu. Benim tezgahımda böyle bir etiket var. Şehit ve gazi ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok temiz evlatlar yetiştirmişler bu vatana.