Rize’nin Pazar ilçesinde feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:24

Rize'nin Pazar ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı.

Kaza önceki gün akşam saatlerinde Pazar ilçesi sahil yolu kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Yadigar Kasarcı (45) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil karşı şeride geçerek Pazar istikametine seyir halindeki Eren E.(40) Yönetimindeki araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Yadigar Kasarcı'yı ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada M.T.K, B.K ve H.T.K ile diğer araçta bulunan Eren E, yolcular D.E, G.U.E ve Y.M yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araç hurdaya dönerken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
