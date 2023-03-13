PC SS Alma Kısayolu – Bilgisayar Ekran Görüntüsü Alma Kısayol Tuşu Nedir?

Pc ss alma kısayolu bilgisayar ilk alındığında bilinmeyebilir. Keşfettikçe pc ss alma tuşları da ortaya çıkacaktır. Bazen bilgisayar ekran görüntüsü alma kısayolu tuşu değişkenlik gösterebilir. Tek bir yol yoktur. Bu sebeple Ekran SS nasıl alınır çeşitli kaynaklara sahiptir. Ayrıca kişilerin genelde başvurduğu bir seçenektir. Bu doğrultuda pcde Ekran görüntüsü için hangi tuşa basılır sorusunun sorulması şarttır. Genel itibariyle bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısayolu hakkında değişkenlere yer verilecektir.

PC SS Alma Kısayolu

PC SS alma kısayolunu anlatmadan önce pc ve ss ne anlama geldiğini açıklamak gerekir. Pc ve ss kavramları da yabancı olan iki kavramın kısaltılmış halidir. Pc açılımı personel computer demektir. Bu yabancı kavramın anlamı da kişisel bilgisayar demektir. SS ise screen shot demektir. Bu yabancı kavramın anlamı ise ekran görüntüsü demektir. Dolayısıyla bilgisayar üzerinden ekran görüntüsü alma işleminin kısayolu araştırılmaktadır. Bilgisayar üzerinden ekran görüntüsü alma seçeneği tek değildir. Birden fazla yöntem vardır. Bunlardan biri klavyedeki PrtSc tuşudur.

Bilgisayar Ekran Görüntüsü Alma Kısayol Tuşu Nedir?

Daha öncede belirtildiği üzere bilgisayar üzerinden ekran görüntüsü almanın çeşitli yolları vardır. Bu çeşitlilik bilgisayarın donanımından kaynaklanmaktadır. Çeşitli yollara örnek olarak klavyede yer alan Windows tuşu ile PrtSc tuşuna basarak ekran görüntüsü alınabilir. Diğer bir seçenek klavyede PrtSc tuşu olmayanlar için geçerlidir. Bu durumda ekran görüntüsü almak için klavyedeki Fn tuşuna, Windows tuşuna ve ara çubuğa basılır. Üç tuşa da basıldıktan sonra ekran görüntüsü alınmış olacaktır.

Ekran SS Nasıl Alınır?

Bilgisayar üzerinde ekran görüntüsü almanın birçok faydası vardır. Örneğin inşaat mühendissiniz ve bir programda çizim yapmanız gerekmektedir. Her bir çizimin değerlerini de kaydetmeniz gerekiyor. Bu noktada bilgisayarın ekran görüntüsü alma özelliğini kullanabilir ve çizimlerin değerlerini çekebilirsiniz. Yukarıdaki başlıklarda çeşitli ekran görüntüsü alma yöntemleriden bahsedilmiştir. Diğer ekran görüntüsü alma seçeneği kapsamında Windows tuşuna, Shift ve S tuşuna basabilirsiniz.