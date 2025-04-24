PDF Dosya Boyutu Küçültme - Programsız PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür?

PDF, İngilizce Portable Document Format ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesi Taşınabilir Belge Formatıdır. Bu format, 1993 yılında Adobe Systems tarafından geliştirilmiştir. Amacı, bir belgeyi farklı cihazlarda, farklı işletim sistemlerinde ve yazılımlarda biçimsel bozulma olmadan görüntüleyebilmekti. PDF dosya boyutu küçültme bir belgenin kağıt çıktısına en yakın dijital hali olarak düşünülebilir. Programsız PDF dosya boyutu nasıl küçültülür gibi konular ses, video, bağlantılar gibi öğeleri de destekler.

PDF Dosya Boyutu Küçültme

PDF sıkıştırma ihtiyacının temel nedenleri şunlardır:

E-posta eklerinde maksimum dosya boyutu sınırının aşılmaması

Üniversite veya devlet kurumlarının online sistemlerine belge yükleme zorluklarının önüne geçmek

Web sitelerinde PDF belgelerinin hızlı açılmasını sağlamak

Mobil cihazlarda depolama alanı tasarrufu yapmak

Bulut sistemlerinde daha fazla veri saklayabilmek

Programsız PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür?

Hiçbir yazılım kurmadan PDF dosya boyutunu küçültmenin en pratik yolu çevrim içi (online) PDF sıkıştırma araçları kullanmaktır. Bu sitelere PDF belgenizi yüklersiniz, sistem otomatik olarak belgeyi optimize eder ve sıkıştırılmış bir versiyonunu size sunar.

1. Smallpdf

Türkçe dil desteği vardır.

"Temel sıkıştırma" ve "Gelişmiş sıkıştırma" olmak üzere iki seçenek sunar.

Gelişmiş sürüm ücretlidir ancak temel sıkıştırma çoğu kullanıcı için yeterlidir.

Belgeleriniz işlemden sonra sistemden otomatik olarak silinir.

2. ILovePDF

Oldukça kullanıcı dostudur.

"Küçük dosya boyutu", "Tavsiye edilen" ve "Yoğun sıkıştırma" seçenekleriyle farklı düzeyde sıkıştırmalar sunar.

Toplu dosya yükleme özelliği ile birden fazla PDF aynı anda küçültülebilir.

Belgeleri Google Drive ve Dropbox'tan doğrudan yükleyip indirebilirsiniz.

3. PDF Compressor

Ekstra üyelik gerekmeden, sade bir arayüzle çalışır.

20 adede kadar PDF dosyasını aynı anda sıkıştırabilirsiniz.

Reklamsızdır ve kullanımı hızlıdır.

4. Adobe Acrobat Online