PDF Excel Çevirme Nasıl Yapılır? PDF’ten Excel’e Tablo Aktarma, Dönüştürme ve Kaydetme

PDF Excel çevirme nasıl yapılır, PDF Excel çevirme işlemi yapıldığında PDF dosyalarının orijinal renkleri, kenarlıkları ve yazı tipleri, tabloları gibi bütün bilgi ve özelliklerini kaybetmez. Böylece dönüştürülmüş dosya üzerinde daha fazla biçimlendirme ve değişiklikler yapılabilmekte ve yeni dosyayı ihtiyaçlara göre değiştirilebilmektedir. PDF'den Excel'e dönüşüm sırasında değerli verilerin kaybolacağından endişe edilmemelidir. Sizin için PDF Excel çevirme nasıl yapılır? PDF'den Excel'e tablo aktarma, dönüştürme ve kaydetme nasıl yapılır? Sorularını araştırdık.
PDF dosyasını Excel dosyasına çevirmek için birkaç yol vardır. Bunlardan biri PDF dosyanızı Excel'e çevirecek internet siteleri bulunmaktadır. Bir diğeri ise bu işlemi yapan programlar bulunmaktadır. Bu programları kullanmak için önce bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra indirmeniz gereken dosyayı sürükleyerek seçmiş olduğunuz program üzerine bırakarak dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dönüştürme işlemi bu kadar kolaydır. Ücretsiz kullanabileceğiniz birçok dönüştürme programları bulunmaktadır.
PDF'ten Excel'e tablo aktarımı
Excel programının üst kısmındaki bölümden
PDF dosyalarını Excel elektronik tablolarına dönüştürme
Yeni Excel dosyasını adlandırıp kaydet düğmesine basılmalıdır.