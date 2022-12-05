PDF Excel Çevirme Nasıl Yapılır? PDF’ten Excel’e Tablo Aktarma, Dönüştürme ve Kaydetme

PDF Excel çevirme nasıl yapılır, PDF Excel çevirme işlemi yapıldığında PDF dosyalarının orijinal renkleri, kenarlıkları ve yazı tipleri, tabloları gibi bütün bilgi ve özelliklerini kaybetmez. Böylece dönüştürülmüş dosya üzerinde daha fazla biçimlendirme ve değişiklikler yapılabilmekte ve yeni dosyayı ihtiyaçlara göre değiştirilebilmektedir. PDF'den Excel'e dönüşüm sırasında değerli verilerin kaybolacağından endişe edilmemelidir. Sizin için PDF Excel çevirme nasıl yapılır? PDF'den Excel'e tablo aktarma, dönüştürme ve kaydetme nasıl yapılır? Sorularını araştırdık.

PDF Excel Çevirme Nasıl Yapılır?

PDF dosyasını Excel dosyasına çevirmek için birkaç yol vardır. Bunlardan biri PDF dosyanızı Excel'e çevirecek internet siteleri bulunmaktadır. Bir diğeri ise bu işlemi yapan programlar bulunmaktadır. Bu programları kullanmak için önce bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra indirmeniz gereken dosyayı sürükleyerek seçmiş olduğunuz program üzerine bırakarak dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dönüştürme işlemi bu kadar kolaydır. Ücretsiz kullanabileceğiniz birçok dönüştürme programları bulunmaktadır.

PDF'ten Excel'e Tablo Aktarma, Dönüştürme ve Kaydetme

PDF'ten Excel'e tablo aktarımı

Excel programının üst kısmındaki bölümden

Veri seçeneği tıklanır Buradan Veri Al butonundan Dosya seçilir Dosyadan PDF'den seçeneği tıklanır Açılan Veri içeri aktar penceresinden PDF dosyasını seçin ve Al butonuna basınız. PDF dosyanızda var olan Tabloları ayrı ayrı belirleyecek ve Tüm Sayfayı da olduğu gibi aktarabilmeniz için Gezgin penceresinde sol kısmında bunları görebilirsiniz. Burada bir tablou seçebileceğiniz gibi birden çok tabloyu da seçebilirsiniz. Seçme işlemi bittikten sonra Yükle butonuna basınız. Yükle butonuna tıkladıktan kısa bir süre sonra pdf'den excel'e dosyanız aktarılmış olacaktır. Daha sonra bu verileri kopyala yapıştır ile istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

PDF dosyalarını Excel elektronik tablolarına dönüştürme

Acrobat'de bir PDF dosyası açın. Sağ bölmedeki PDF' yi Dışa Aktar aracını kullan Dışa Aktarma Formatı olarak "elektronik tablo" öğesini seçin ve "Microsoft Excel Çalışma Kitabı" seçeneğini belirleyin. " Dışa Aktar" öğesini tıklatın. PDF belgelerinizde taranmış metin var ise Acrobat, metin tanıma aracını otomatik olarak çalıştırmaktadır. Dönüştürülen dosyanın kaydedilmesi

Yeni Excel dosyasını adlandırıp kaydet düğmesine basılmalıdır.