PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları 2022: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.551
7.090
10.462
14.300
|389,75765
446,89527
423,40016
406,03065
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
7+0
6+0
8+0
|7
7
6
8
|22.251
13.100
22.466
32.000
|374,25162
428,01982
403,93701
382,26065
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
75+2
|72
72
72
77
|35.817
26.300
37.893
40.100
|359,85751
408,71289
388,01779
374,19795
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
9+0
6+0
7+0
|8
9
6
7
|37.185
21.500
37.199
42.500
|358,69597
414,01603
388,61487
371,92249
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
75+2
|72
72
72
77
|54.315
34.500
44.595
46.600
|401,38837
382,42996
368,41710
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
7+0
4+0
4+0
|7
7
4
4
|57.419
41.600
46.245
51.100
|343,43475
396,02049
381,10095
364,61883
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|62.326
35.900
43.986
41.700
|340,28984
400,23684
382,93555
372,65565
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|62.699
39.400
49.782
48.500
|340,03865
397,61705
378,34931
366,80636
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|63.335
67.200
—
—
|339,68435
380,52386
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.561
41.500
50.902
52.200
|338,90863
396,11947
377,55483
363,78433
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|69.183
45.400
54.718
51.600
|336,12441
393,40618
374,82684
364,28047
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
9+0
6+0
8+0
|8
9
6
8
|69.949
42.800
45.217
53.700
|335,67064
395,17305
381,95224
362,51065
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
18+0
20+0
20+0
|15
18
20
20
|70.007
49.600
57.241
41.800
|335,63767
390,75508
373,05874
372,60971
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|70.607
46.300
55.065
54.100
|335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|72.530
47.900
56.865
54.000
|334,18151
391,79124
373,31689
362,30781
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|75.482
47.500
53.506
55.000
|332,51845
392,07925
375,69450
361,52819
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
9+0
6+0
6+0
|8
9
6
6
|77.066
50.500
56.137
56.800
|331,67211
390,16304
373,80584
360,19360
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|77.792
51.300
60.226
57.800
|331,27932
389,60861
371,01585
359,41384
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|83.674
55.700
60.629
56.500
|328,21586
387,02962
370,72036
360,42296
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|83.802
56.700
63.121
59.900
|328,14881
386,44804
369,10789
357,81457
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|85.557
58.100
64.948
60.700
|327,25427
385,66261
367,90354
357,27663
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
6+0
8+0
|8
8
6
8
|86.241
53.000
58.762
59.900
|326,87268
388,63407
372,02756
357,84602
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
9+0
6+0
8+0
|8
9
6
8
|86.575
54.100
58.876
59.600
|326,69322
387,92857
371,94266
358,02647
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|87.068
61.600
65.444
62.000
|326,44990
383,65811
367,60816
356,28757
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
4+0
7+0
|3
4
4
7
|93.680
75.600
68.697
76.000
|323,24009
376,10960
365,57909
347,08512
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
9+0
6+0
7+0
|8
9
6
7
|94.468
55.800
59.780
59.200
|322,86970
386,98767
371,30372
358,36792
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|95.158
64.900
70.565
67.700
|322,54776
381,85880
364,37472
352,47311
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
6+0
8+0
|8
8
6
8
|97.751
66.100
61.953
63.600
|321,30793
381,13589
369,86892
355,19542
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|98.216
67.100
71.306
65.000
|321,10675
380,56477
363,93241
354,30591
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
20+0
5+0
5+0
|8
20
5
5
|98.672
78.800
66.774
68.400
|320,88368
374,51346
366,76612
351,95055
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|100.560
68.700
77.931
—
|320,02873
379,70145
359,99135
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|103.535
67.900
70.086
65.200
|318,67825
380,12361
364,68718
354,14975
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
6+0
6+0
|8
8
6
6
|103.865
74.100
70.990
70.400
|318,52634
376,88634
364,12294
350,62494
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
9+0
8+0
10+0
|8
9
8
10
|103.930
68.500
69.996
65.800
|318,50212
379,82755
364,74606
353,71140
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|104.108
69.600
72.491
68.600
|318,43041
379,22673
363,17876
351,79805
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
6+0
|8
8
5
6
|105.067
73.600
67.541
69.800
|317,99677
377,18721
366,28249
350,98993
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|107.974
69.200
71.974
68.800
|316,67522
379,45568
363,50988
351,70500
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
100+3
|72
72
72
103
|109.743
74.000
76.612
74.800
|315,91288
376,93197
360,75966
347,80956
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|110.554
72.900
73.937
70.200
|315,58524
377,51888
362,30862
350,75266
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|113.893
78.000
79.326
73.400
|314,18537
374,89608
359,15065
348,71917
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|119.487
81.800
88.227
74.300
|311,86663
373,01023
354,23540
348,11998
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|120.534
84.600
83.227
78.000
|311,44898
371,62001
356,97697
345,90946
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|125.271
91.000
88.215
78.500
|309,56267
368,47951
354,24467
345,59917
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|126.279
97.000
93.880
82.200
|309,18266
365,61626
351,22050
343,30579
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|127.724
80.500
82.289
79.800
|308,61914
373,66712
357,53177
344,74504
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|128.204
78.800
80.359
75.800
|308,43427
374,48586
358,59264
347,17915
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
70+2
|82
82
62
72
|130.103
78.500
79.112
76.900
|307,69808
374,64473
359,28101
346,52313
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|130.557
94.700
94.485
82.200
|307,53228
366,68668
350,90929
343,32988
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|131.032
85.600
84.839
80.800
|307,35735
371,16291
356,07817
344,20238
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|131.638
83.600
86.923
80.300
|307,13045
372,14815
354,94561
344,47164
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|132.527
90.600
90.140
85.500
|306,77949
368,68430
353,19190
341,47922
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
10+0
6+0
7+0
|8
10
6
7
|132.920
95.600
92.670
82.800
|306,62249
366,28694
351,84306
342,99854
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|133.684
110.000
110.000
101.000
|306,32218
359,63637
343,14485
332,88719
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
70+2
|82
82
62
72
|134.901
85.000
80.360
77.700
|305,87226
371,42646
358,59250
346,06938
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|139.323
100.000
96.328
93.800
|304,23353
363,99171
349,97491
336,93175
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|140.272
110.000
104.433
101.000
|303,88113
359,42485
345,85160
332,90196
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|90+3
70+2
70+2
90+3
|93
72
72
93
|147.726
104.000
98.636
93.700
|301,27264
361,95425
348,76259
336,97982
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|148.381
110.000
104.957
104.000
|301,04785
359,50277
345,61451
331,83436
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.559
93.700
91.887
88.200
|300,63796
367,17560
352,25370
339,95669
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.575
105.000
100.098
97.500
|300,63300
361,84988
348,03350
335,05023
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|157.048
110.000
106.676
105.000
|298,12062
359,34222
344,77707
330,99658
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|158.419
118.000
109.913
100.000
|297,68046
355,96948
343,19022
333,43361
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|159.094
119.000
110.216
106.000
|297,45405
355,47674
343,05094
330,50059
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|163.589
119.000
102.165
92.500
|296,01280
355,57081
346,96289
337,64392
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|163.695
131.000
120.137
117.000
|295,97438
350,51509
338,54254
325,71247
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
70+2
|72
72
62
72
|165.504
115.000
101.662
99.600
|295,40474
357,23626
347,22993
334,01667
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|166.650
105.000
99.916
94.300
|295,03307
361,68756
348,12281
336,68845
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|167.005
116.000
109.932
107.000
|294,92439
356,75667
343,17767
330,31286
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|170.606
109.000
99.974
94.600
|293,79983
359,95158
348,09474
336,53961
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|172.885
153.000
—
—
|293,10611
341,82839
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|173.004
126.000
113.173
114.000
|293,06908
352,49145
341,65972
326,64512
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|174.131
128.000
117.411
115.000
|292,73746
351,50751
339,73864
326,36902
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|174.188
136.000
126.706
122.000
|292,72268
348,49578
335,69834
323,21888
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50+2
40+1
40+1
—
|52
41
41
—
|174.959
138.000
147.014
—
|292,48372
347,41859
327,51275
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|176.150
131.000
116.600
116.000
|292,12247
350,60719
340,11177
325,89177
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|176.277
130.000
116.226
113.000
|292,08170
350,94962
340,25930
327,09415
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
7+0
|6
6
4
7
|176.660
147.000
147.935
131.000
|291,95494
343,94007
327,14653
319,37591
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
51+0
49+0
72+0
|42
51
49
72
|177.269
168.000
174.682
165.000
|291,76090
335,89599
317,68980
306,82312
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
50+2
50+2
|82
82
52
52
|177.274
125.000
110.926
104.000
|291,75945
352,74433
342,71025
331,82692
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|179.340
131.000
119.154
122.000
|291,16476
350,54542
338,98101
323,25718
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|181.049
135.000
122.484
122.000
|290,67757
348,56425
337,51419
323,32149
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|182.637
133.000
124.439
123.000
|290,21704
349,40869
336,66289
322,82858
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|183.842
137.000
128.354
126.000
|289,87004
347,77134
334,99567
321,51731
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|183.892
132.000
120.734
119.000
|289,85629
350,00925
338,28085
324,48826
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|184.778
139.000
135.908
—
|289,60929
347,12026
331,84904
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|185.083
131.000
115.378
112.000
|289,52980
350,55736
340,64814
327,96086
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|186.585
114.000
103.793
102.000
|289,09992
357,85111
346,16137
332,76236
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|187.703
144.000
137.439
133.000
|288,79753
345,26656
331,22825
318,89566
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|189.398
152.000
150.779
135.000
|288,32815
342,23328
326,08715
318,11080
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
24+0
12+0
15+0
|8
24
12
15
|192.276
183.000
168.785
169.000
|287,50975
330,97000
319,66840
305,78967
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|193.243
151.000
145.601
132.000
|287,24280
342,38525
328,04592
319,06889
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|193.629
151.000
150.114
136.000
|287,13357
342,26415
326,33104
317,39087
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|197.856
170.000
—
—
|286,00896
335,32832
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
40+0
30+0
8+0
|40
40
30
8
|201.936
182.000
190.150
131.000
|284,91407
331,13322
312,73335
319,68886
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
8+0
5+0
|5
5
8
5
|203.508
216.000
195.997
198.000
|284,50188
320,36100
310,92960
297,00122
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
34+0
—
—
|34
34
—
—
|204.945
206.000
—
—
|284,13121
323,39384
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
42+0
38+0
52+0
|42
42
38
52
|208.683
183.000
223.889
209.000
|283,15409
330,80812
303,00082
293,77846
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
40+0
45+0
45+0
|42
40
45
45
|226.557
198.000
279.128
296.000
|278,73098
326,03475
289,65191
274,06757
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|229.227
181.000
225.100
241.000
|278,09932
331,39334
302,67573
285,87614
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|10+0
12+0
9+0
6+0
|10
12
9
6
|230.788
205.000
213.185
208.000
|277,73495
323,50827
305,94734
294,24840
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42+0
51+0
42+0
67+0
|42
51
42
67
|233.707
227.000
251.519
289.000
|277,01414
316,84788
296,01318
275,51301
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42+0
51+0
49+0
54+0
|42
51
49
54
|238.320
219.000
242.618
191.000
|275,94346
319,37413
298,16164
299,00251
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
5+0
3+0
|3
3
5
3
|238.401
221.000
217.925
219.000
|275,92435
318,79080
304,61453
291,34691
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli)
|EA
|30+0
33+0
22+0
27+0
|30
33
22
17
|242.738
219.000
243.765
Dolmadı
|274,93721
319,28246
297,88479
Dolmadı
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
51+0
42+0
30+0
|42
51
42
30
|243.510
250.000
265.044
270.000
|274,75785
310,35354
292,79710
279,38689
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
5+0
28+0
|2
2
—
1
|244.915
242.000
Dolmadı
Dolmadı
|274,46078
312,79992
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|250.486
169.000
—
—
|273,24233
335,64893
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|10+0
12+0
7+0
7+0
|10
12
7
7
|261.170
235.000
216.002
210.000
|271,00344
314,62553
305,15689
293,51282
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|4+0
5+0
16+0
—
|4
5
1
—
|264.685
270.000
Dolmadı
—
|270,29133
305,14698
Dolmadı
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
54+0
42+0
10+0
|42
54
26
10
|264.745
260.000
Dolmadı
151.000
|270,27445
307,79255
Dolmadı
311,89274
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
42+0
41+0
52+0
|42
42
41
29
|268.071
256.000
282.452
Dolmadı
|269,59152
308,84163
288,93449
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|12+0
17+0
9+0
11+0
|12
17
8
4
|272.219
269.000
Dolmadı
Dolmadı
|268,75585
305,36735
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|13+0
13+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
10+0
7+0
10+0
|2
1
4
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|37+0
32+0
42+0
62+0
|28
32
42
62
|Dolmadı
281.000
268.987
299.000
|Dolmadı
302,34461
291,91814
273,64263
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|14+0
8+0
17+0
40+0
|9
8
—
3
|Dolmadı
297.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
298,60853
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
4+0
6+0
23+0
|—
4
—
4
|Dolmadı
290.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
300,30023
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|10+0
7+0
13+0
23+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
6+0
13+0
22+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|38+0
42+0
20+0
35+0
|28
42
20
25
|Dolmadı
264.000
261.699
Dolmadı
|Dolmadı
306,67934
293,55521
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
21+0
36+0
63+0
|4
2
6
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
10+0
27+0
|—
1
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Bişkek-Kırgızistan)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|5+0
5+0
5+0
7+0
|4
2
3
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|3+0
5+0
—
—
|1
5
—
—
|Dolmadı
295.000
—
—
|Dolmadı
299,10753
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
16+0
18+0
30+0
|11
16
4
0
|Dolmadı
271.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
304,98411
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
46+0
—
—
|40
33
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42+0
42+0
6+0
26+0
|23
42
6
7
|Dolmadı
293.000
299.349
Dolmadı
|Dolmadı
299,50910
285,35093
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
10+0
5+0
25+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
23+0
20+0
25+0
|—
1
2
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
13+0
11+0
12+0
|1
2
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|25+0
20+0
6+0
6+0
|24
20
6
6
|Dolmadı
199.000
195.915
144.000
|Dolmadı
325,60828
310,95201
314,33850
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
20+0
17+0
11+0
|—
2
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42+0
51+0
49+0
52+0
|41
51
49
52
|Dolmadı
294.000
196.923
292.000
|Dolmadı
299,39371
310,64012
274,84535