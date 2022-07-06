Pedagog Nasıl Olunur? Pedagog Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunur?

Pedagoglar; genellikle 0 – 12 yaş arasında yer alan çocukların duygusal, zihinsel ve ruh sağlığının gelişimini takip edip destek gereken yerlerde destek sağlayan psikolojik danışmanlardır. Pedagogların bir diğer görevi ise çocukların sağlıklı bir biçimde yetiştirmeleri için ebeveynlerini bilgilendirmektir. Pedagog mesleği çocuklara ve psikolojiye karşı sempatisi olan kişilerin mesleki tercihi olmaktadır. Pedagog adayları, pedagog nasıl olunur sorusunun cevabını aramaktadır.

Nasıl Pedagog Olunur?

Pedagog olabilmek için üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Mezun olmanın ardından pedagoji alanında kendini geliştirmiş olmak gereklidir. Bu gelişim sağlanabilmesi için bu eğitimi veren kurslara gidilmeli ve çocuk gelişimi ile ilgili eğitim alınarak yeterlilik sağlanmalıdır.

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerindeki eğitimi tamamlamanın ardından çoğunlukla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış olmak mesleki açıdan olumlu etkiler. Doktora eğitimini tamamlamanın ardından doktor psikolog unvanına sahip olabilirler.

Pedagog Olma Şartları Nelerdir?

Pedagog olabilmek için öncelikle üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca bir pedagogda olması gereken şartlar arasında şunlar da yer alır: