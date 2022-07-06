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Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:01 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:01

Pedagog Nasıl Olunur? Pedagog Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunur?

Pedagog Nasıl Olunur? Pedagog Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunur?

Günümüzde çocukların psikolojik durumları oldukça önem arz etmekte ve aileler bu konuyla ilgili daha fazla hassasiyet göstermektedir. Bu durumda çocuklara özel bir psikolojik destek alanı ihtiyacı soğutmakta ve tam bu noktada pedagog adında bir psikolojik danışmanlık mesleği ortaya çıkmaktadır. İnsanların ilgisini çeken bu mesleği tercih edenlerin merak ettiği bazı sorular bulunur. Bu sorular arasında; pedagog nasıl olunur, pedagog olma şartları nelerdir, hangi bölüm okunmalı ve kimler pedagog olabilir gibi sorular yer almaktadır.

Pedagoglar; genellikle 0 – 12 yaş arasında yer alan çocukların duygusal, zihinsel ve ruh sağlığının gelişimini takip edip destek gereken yerlerde destek sağlayan psikolojik danışmanlardır. Pedagogların bir diğer görevi ise çocukların sağlıklı bir biçimde yetiştirmeleri için ebeveynlerini bilgilendirmektir. Pedagog mesleği çocuklara ve psikolojiye karşı sempatisi olan kişilerin mesleki tercihi olmaktadır. Pedagog adayları, pedagog nasıl olunur sorusunun cevabını aramaktadır.

Nasıl Pedagog Olunur?

Pedagog olabilmek için üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Mezun olmanın ardından pedagoji alanında kendini geliştirmiş olmak gereklidir. Bu gelişim sağlanabilmesi için bu eğitimi veren kurslara gidilmeli ve çocuk gelişimi ile ilgili eğitim alınarak yeterlilik sağlanmalıdır.

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerindeki eğitimi tamamlamanın ardından çoğunlukla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış olmak mesleki açıdan olumlu etkiler. Doktora eğitimini tamamlamanın ardından doktor psikolog unvanına sahip olabilirler.

Pedagog Olma Şartları Nelerdir?

Pedagog olabilmek için öncelikle üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca bir pedagogda olması gereken şartlar arasında şunlar da yer alır:

  • Gerek sözlü gerekse yazılı iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilen,
  • Yüksek enerji ve olumlu motivasyona sahip olmak,
  • Mesleki gelişime sürekli olarak açık olmak,
  • Stresli durumlarda sabırla baş edebilme yeteneğine sahip olmak,
  • Problemli durumlara hızlı bir çözüm yolu bulabilmek,
  • Çocuklarla iyi anlaşıp sorunlarını anlamak ve çözümlemek.

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Pedagog Nasıl Olunur? Pedagog Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunur?
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