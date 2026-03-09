Pehlivan polis memuru uykuda hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, uyandırmak istedi. Tepki vermediğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve savcı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Salurlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memurunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.