Pekinez Özellikleri ve Bakımı – Pekinez Köpek Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Pekinez özellikleri cins bir köpek olan Pekinezler ile ilgili merak edilen konulardandır. Siz de küçük ırk bir köpeğiniz olmasını istiyorsanız öncelikle Pekinez bakımı zor mu ya da Pekinez çok tüy döker mi diye araştırmanız gerekmektedir. Her aile köpek sahiplenmeden önce eğitimini merak ettiği gibi Pekinez nasıl eğitilir diye araştırılır. Tüm özellikleri ile Pekinez cinsleri hakkında merak edilenler, alışkanlıkları ve Pekinez köpek ne kadar yaşar sorusunun cevabını sizin için detaylı olarak araştırdık ve hazırladık. Buyurun Pekinez köpekler ile ilgili merak edilenlere birlikte geçelim.

Pekinez Özellikleri

Her köpek cinsinde olduğu gibi Pekinez cinsi köpeklerde de sadece o cinse özgü karakteristik davranışlar bulunmaktadır. Hem Pekinez cinsi köpekleri daha yakından tanımak hem de özelliklerini öğrenmek için size hazırladığımız listeye geçelim;

Küçük ırk köpektirler. Yetişkinleri en fazla 7 kg'a kadar ağırlaşmaktadır.

Boylarının ortalama yerden yüksekliği 15 ile 29 santimetredir.

Uzun tüylüdürler. Tüyleri sık sık taranmazsa karışabilmektedir.

Tüylerinin tonu krem ve kahve tonlarındadır.

Kendine güveni tam ve atik köpeklerdir.

Cesurlardır.

Diğer cins köpeklerle ya da kedilerle çok anlaşamazlar fakat kendi cinsleri ile vakit geçirmeyi severler.

Evde birlikte yaşadığı kişileri sahiplenir ama dışarıdaki kişilere mesafeli yaklaşır.

Oldukça cana yakın ve neşelidirler.

Havlamayı severler.

Yalnız kalmayı sevmezler.

Hassas ve duygusal hayvanlardır. Sahiplerinden her zaman sevgi beklerler ve istedikleri sevgiyi bulamadıklarında üzülürler.

Zeki köpeklerdir ama doğalarına uygun yaşamayı sevdikleri için eğitimleri oldukça zor olabilmektedir. Bu da Pekinez köpeklerin inatçılıkları ile tanınmalarına sebep olmuştur.

Pekinez Köpek Ne Kadar Yaşar?

Pekinez cinsi köpekler ortalama olarak 12 ile 17 yıl arasında yaşamaktadırlar. Yaşamlarının uzun ve sağlıklı olması sizin köpeğinize nasıl baktığınız ile de ilgilidir.

Pekinez Çok Tüy Döker Mi?

Düzenli bir şekilde taramak, haftada 1 kere veterineriniz tarafından önerilen şampuan ile yıkamak ve kaliteli mama kullanmak köpeğinizin tüy sağlığını koruyacaktır. Bunun yanında çok sıcak ya da çok soğuk ortamlara da maruz kalmamaları gerekir. Pekinez cinsi köpekler narin oldukları için ev içinde bakılmalı ve sadece yürüyüş yapmak için dışarı çıkarılmalıdır.

Pekinez Nasıl Eğitilir?

Her köpek cinsinin eğitimi onun karakterine uygun olarak yapılmalıdır. Pekinezler oldukça duygusal ve hisli hayvanlar oldukları için profesyonel bir eğitim ile destekleyerek eğitmeniz her zaman daha iyi olacaktır. Hem size küsmemesi hem de neşesini kaybetmemesi açısından cezalandırma ile değil ödüllendirme yöntemi ile eğitmeniz gerekir.