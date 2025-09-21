Haberler Yaşam Haberleri Pembe aşkıyla tanına 'Barbie Teyze' gözyaşları içinde konuştu! "Dış kapıdan 2 yıldır çıkmadım çünkü..."
Isparta'nın simgesi haline gelen pembe evin sahibi Sakine Akkul, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iki yıldır evine hapsolduğunu gözyaşları içinde anlattı. "Bana nazar değdi" diyen 75 yaşındaki Sakine teyze, hayallerini ve yaşadığı zorlukları paylaştı.

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul'u Türkiye, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu pembe aşkıyla tanıdı. Yaşadığı evi baştan aşağı pembeye boyayarak dikkat çeken Sakine teyze, evin kapısından duvarlarına, süs eşyalarından eşyalarına kadar her şeyi bu renge boyuyor.

"PEMBE ALMAZSAN GİYMEM DİYE DİRETTİM"

Pembe tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Akkul, "O zamanlar yokluk içindeydik. Babam bayramlık kıyafet almaya gittiğinde, 'Ne alırsan al, pembe olsun' derdim.

Babam 'Başka renk olmaz mı?' diye sorduğunda 'Hayır, olmaz. Pembe almazsan giymem' diye diretirdim. O da mutlaka pembe bir şey bulup getirirdi. O aldıklarımla uyurdum, sabah olsa da giysem diye heyecanla beklerdim" diyerek anılarını paylaştı.

"GEREKTİĞİNDE TAŞ TAŞIDIM"

Üç çocuğu olan Sakine teyze, kızının yanı sıra iki erkek çocuğuna bile pembe kıyafetler aldığını belirtti. Evini de tek başına, emek vererek yaptığını söyleyen Akkul, "Gerektiğinde taş taşıdım, duvarları kendim boyadım. Burada çok emeğim var" dedi.

"HASTALIĞIM İYİCE İLERLEDİ, EVE MAHKûM OLDUM"

Son yıllarda artan şöhretinin kendisine nazar değdiğine inanan Akkul, bu durumun sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiğini belirtti. "Özellikle son bir yıldır tuvalete bile kalkıp gidemiyorum, kötü durumdayım.

"ÖLÜM, MEVLİT, DÜĞÜN GİBİ DAVETLER OLUYOR AMA..."

Bu sokak kapısından çıkmayalı tam iki yıl oldu. Ölüm, mevlit, düğün gibi davetler oluyor ama yürüyemediğim için gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Yürümede çok zorlandığını ve bu durumun onu psikolojik olarak da yıprattığını anlattı.

Şeker ve tansiyon gibi hastalıklarla mücadele eden Sakine teyze, tek isteğinin şarjlı bir tekerlekli sandalye olduğunu söyledi. "Eve mahkûm oldum. Yürüyemedikçe ağlıyor, iştahımı kaybediyor ve daha da hasta oluyorum" şeklinde konuştu.

