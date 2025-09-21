Pembe aşkıyla tanına 'Barbie Teyze' gözyaşları içinde konuştu! "Dış kapıdan 2 yıldır çıkmadım çünkü..."

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul'u Türkiye, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu pembe aşkıyla tanıdı. Yaşadığı evi baştan aşağı pembeye boyayarak dikkat çeken Sakine teyze, evin kapısından duvarlarına, süs eşyalarından eşyalarına kadar her şeyi bu renge boyuyor.
"PEMBE ALMAZSAN GİYMEM DİYE DİRETTİM"
Pembe tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Akkul, "O zamanlar yokluk içindeydik. Babam bayramlık kıyafet almaya gittiğinde, 'Ne alırsan al, pembe olsun' derdim.
"GEREKTİĞİNDE TAŞ TAŞIDIM"
Üç çocuğu olan Sakine teyze, kızının yanı sıra iki erkek çocuğuna bile pembe kıyafetler aldığını belirtti. Evini de tek başına, emek vererek yaptığını söyleyen Akkul, "Gerektiğinde taş taşıdım, duvarları kendim boyadım. Burada çok emeğim var" dedi.
"HASTALIĞIM İYİCE İLERLEDİ, EVE MAHKûM OLDUM"
Son yıllarda artan şöhretinin kendisine nazar değdiğine inanan Akkul, bu durumun sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiğini belirtti. "Özellikle son bir yıldır tuvalete bile kalkıp gidemiyorum, kötü durumdayım.
"ÖLÜM, MEVLİT, DÜĞÜN GİBİ DAVETLER OLUYOR AMA..."
Bu sokak kapısından çıkmayalı tam iki yıl oldu. Ölüm, mevlit, düğün gibi davetler oluyor ama yürüyemediğim için gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Yürümede çok zorlandığını ve bu durumun onu psikolojik olarak da yıprattığını anlattı.