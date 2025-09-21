Pembe aşkıyla tanına 'Barbie Teyze' gözyaşları içinde konuştu! "Dış kapıdan 2 yıldır çıkmadım çünkü..."

Babam 'Başka renk olmaz mı?' diye sorduğunda 'Hayır, olmaz. Pembe almazsan giymem' diye diretirdim. O da mutlaka pembe bir şey bulup getirirdi. O aldıklarımla uyurdum, sabah olsa da giysem diye heyecanla beklerdim" diyerek anılarını paylaştı.