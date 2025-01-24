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Giriş Tarihi: 24.1.2025 12:09 Son Güncelleme: 24.1.2025 12:24

Pençe-Kaplan şehidi için Şırnak’ta tören düzenlendi!

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı’nın cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Pençe-Kaplan şehidi için Şırnak’ta tören düzenlendi!

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve askerler katıldı. Şehit Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin cenazesi daha sonra, memleketi Ankara'ya uğurlanmak üzere, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na helikopteri ile götürüldü.

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Pençe-Kaplan şehidi için Şırnak’ta tören düzenlendi!
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