Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Karadağ’ın ailesine acı haber verildi

Merkeze bağlı Tandoğan Köyünde baba evine gelen askeri yetkililer, aileye 30 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti. Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, aile yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.Şehidin 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Şehidin yakını Ömer Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün acı bir olayı yaşadıklarını söyledi. "Başta ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diyen Akyol, şöyle konuştu: "Uzman çavuşumuz Mesut Karadağ, aynı zamanda özel birlikteydi. Bugün Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda Suriye'de şehit olmuştur. Rabbim onlara gani gani rahmet etsin. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Bu uğurdan nice nice şehitler vermişiz. Vermeye devam edeceğiz. Ayrıca devletimizin yanındayız. Devletimizin bize vermiş olduğu bütün görevlerde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah'a hamd ediyoruz, böyle bir mertebeye ulaşılmıştır. Şehitler her zaman Allah'ın izniyle sağdırlar ve cennetle müjdelermiş kişilerdir. Tekrardan vatan sağ olsun. Şehidimiz, halasının kızıyla nişanlıydı. 6 ay önce nişan yapmıştık.Nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk. Ama takdir ilahi böyleymiş. Nasip olursa yarın resmi bir törenle şehidimizi toprağa vereceğiz. Oysaki şehitlerimiz her zaman Türk halkının kalbinde ve yüreğinde olacak. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." Şehidin naaşı, yarın öğle namazı vaktinde Tandoğan Köyü Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evin önünde, sağlık çalışanları ve Türk Kızılay ekipleri hazır bulundu.