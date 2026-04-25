Pençe Kilit Şehidi Sene-i Devriyesinde Kabri Başında Anıldı

23 Nisan 2025'te Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için anma programı düzenlendi. Maçka ilçesi Barışlı Mahallesi'ndeki kabri başında gerçekleştirilen programa katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Anma programına Başkan Genç'in yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehit Day ve tüm şehitler için dualar edildi.

"ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ"

Anma programında konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak, "Şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda etti. Onların aziz hatıralarını daima yaşatacak, emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.