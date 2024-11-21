Pendik Limanı’nda uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Pendik Limanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair tespitler sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Pendik Limanı'nda emniyet güçleri ve Pendik Gümrük Kaçak İstihbarat Müdürlüğü tarafından 17 Kasım günü uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3 tıra yönelik yapılan operasyon sonucu 200 adet fişek, 26 koli içerisinde paketlenmiş toplam daralı ağırlı 332 kilo 780 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye getirilen 7 şüpheli, savcılıkça "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüpheliden 6'sının tutuklanmasına, bir şüphelininse adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.