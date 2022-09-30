Pendik Metro Durağı Nerede? Pendik Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

İstanbul denildiğinde ilk akla gelen ulaşım araçları arasında yer alan metro, şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlamıştır. Her yaş için ve pek çok amaç için kullanılan bu ulaşım aracı, kentin pek çok bölgesinde bulunmaktadır. En sık tercih edilen yerlerden birisi olan Pendik metro durağı, yakın bölgede bulunan kişiler için büyük bir avantaj sağlamıştır. Pendik metro durağını kullanmak isteyen kişiler, bu durağın nerede olduğunu merak etmiştir. Metro durağından hangi otobüslerin geçiyor olduğu da önem taşımıştır. Bu durumda en sık araştırılan Pendik metro durağı nerede, Pendik metro durağına nasıl gidilir ve buradan hangi otobüsler geçiyor sorularına dair detaylar...

PENDİK METRO DURAKLARI NEREDE?

Pendik bölgesinde bulunan metro durakları nerede sorusu sıklıkla karşımıza çıkmıştır. İstanbul metrosunun M4 hattında bulunan bu durak, Pendik'in Bahçelievler mahallesinde, D100 kara yolu üzerinde yer almaktadır. Pendik metro durağında toplam 5 adet durak bulunur. Bu duraklardan ilki, 1 nolu Kadıköy yönü ve 2 nolu Tuzla yönü İETT Durakları, 3 nolu Mostar Bulvarı, 4 nolu Oto Sanayi ve son olarak 5 nolu Sahil İETT duraklarıdır. Bu duraklardan 1 ve 5 nolu girişler D100'ün kuzeyinde; 2,3 ve 4 nolu girişler ise güneyde bulunur. Bu duraklardan 1,2,3 ve 4 nolu girişler bir yaya alt geçidiyle birbirine bağlanmaktadır.

PENDİK METRO DURAĞINA NASIL GİDİLİR?

Pendik metro durağına gitmek isteyen kişiler buraya nasıl gidilir sorusuna cevap ararlar. Pendik istasyonuna gitmek için pek çok alternatif bulunur. En çok ziyaret edilen Pendik metro istasyonuna otobüsler ile gidebilirsiniz. Bunun için 132E, 500T, E-9, KM12ve KM13 otobüslerini istasyona ulaşımda tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ataköy- Pendik veya Halkalı-Gebze Marmaray hattı da bu konuma ulaşımda tercih edilir.

PENDİK METRO DURAĞI SABİHA GÖKÇEN ARASI KAÇ KM?

Pendik metro durağı üzerinden yolculuk yapacak kişiler, bu durak ile Sabiha Gökçen arası kaç km mesafe olduğunu merak etmiştir. Sabiha Gökçen'e gidecek kişilerin en çok tercih ettiği metroda, farklı duraklar arasında mesafelerde de değişiklik olur. Bu istasyon üzerinden Sabiha Gökçen havalimanına gidecek kişiler için mesafe son derece önemlidir. Her iki bölge arası mesafe 12 kilometre olarak bilinir. Bu iki bölge arası süre ise 11 dk olacaktır.