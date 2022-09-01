Pendik - Yalova Feribot Saatleri - Yalova Pendik Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Feribotlar amaçları doğrultusunda insanları ve araçları taşımak, belli bir yerden bir yere geçirmek için vardır. Feribot kullanmak sadece fiziksel olarak yorulmayı önlemez ya da yolu kısaltmaz, bunun haricinde kullanılacak yakıttan da tasarrufa katkı sağlar. Bu sebepten dolayı feribot kullanmanın avantajları çoktur. Özelikle Pendik – Yalova feribotu İstanbul'a geçişte sık kullanılan bir seferdir. Bu sebepten dolayı sefer saatleri ve fiyatları merak edilen konudur. Bizler de yazımızda Pendik – Yalova Feribot saatleri hangi aralıktadır, Yalova – Pendik feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları ve daha fazlasını cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

YALOVA - PENDİK FERİBOT SAATLERİ

Yalova – Pendik Feribot seferleri yukarıda vermiş olduğumuz listede ayrıntılı şekilde olup genel olarak her saat başı yapılmaktadır. İlk sefer hafta içleri iki tarafta da saat sabah 07:00 da başlayıp 22:00'da son bulup cuma, cumartesi, pazar günleri ise 06:45'te başlayıp 23:00'da son bulmaktadır.

PENDİK – YALOVA FERİBOT SAATLERİ

İki başlangıç noktasından da belli bir başlangıç saatleri ve belli sefer sayısı bulunmaktadır. Bu seferlerin saatleri, sıklığı gibi konuları sizlerle paylaşabilmek adına aşağıdaki grafiği paylaştık inceleyerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

PENDİK YALOVA FERİBOT SEFERLERİ (TÜM HAFTA)

İDO Pendik Yalova Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta) Sefer Güzergahı Kalkış ve Varış Saati Gemi Tipi LPG li Araç Pendik – Yalova

Pazartesi ve Cumartesi yapılır Kalkış: 06:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 06:45 Pendik – Yalova Kalkış: 07:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 07:45 Pendik – Yalova Kalkış: 08:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 08:45 Pendik – Yalova Kalkış: 09:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 09:45 Pendik – Yalova Kalkış: 10:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 10:45 Pendik – Yalova Kalkış: 11:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 11:45 Pendik – Yalova Kalkış: 12:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 12:45 Pendik – Yalova Kalkış: 13:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 13:45 Pendik – Yalova Kalkış: 14:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 14:45 Pendik – Yalova Kalkış: 15:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 15:45 Pendik – Yalova Kalkış: 16:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 16:45 Pendik - Yalova Kalkış: 17:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 17:45 Pendik - Yalova Kalkış: 18:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 18:45 Pendik - Yalova Kalkış: 19:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 19:45 Pendik - Yalova Kalkış: 20:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 20:45 Pendik - Yalova Kalkış: 21:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 21:45 Pendik - Yalova Kalkış: 22:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 22:45 Pendik - Yalova

Cuma, Cumartesi, Pazar Kalkış: 23:00 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 23:45

İDO YALOVA PENDİK HATTI HIZLI FERİBOT SAATLERİ: