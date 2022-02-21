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Giriş Tarihi: 21.2.2022 21:37 Son Güncelleme: 21.2.2022 21:53

Pendik’te Ahmet Yesevi Mahallesi’nin çehresi değişti

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Pendik’te Ahmet Yesevi Mahallesi’nin çehresi değişti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi’nin imar planı ve uygulaması biten bölgelerinde yeni yollar açıp mevcut yolları genişletme çalışmasını tamamladı. Kaldırım imalatı da yapan ekipler, yeni yolları mevcut yollara bağlayarak bölgedeki ulaşımı konforlu hale getirdi.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Amine Hatun Camii çevresinde imar planı ve uygulaması geçtiğimiz yıl tamamlanmış, bu sürecin ardından Pendik Belediyesi ekipleri bölgede hummalı bir çalışma başlatmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişti. İmar planı kapsamında yeni yollar yapan ekipler; Kamber, Dekar, Nezih Sokaklarda da yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Kaldırım imalatı da yapan belediye ekipleri aynı zamanda bölgedeki okulun, ibadethanenin ve toplu konut alanlarının mevcut yollarla bağlanmasını sağladı.

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Pendik’te Ahmet Yesevi Mahallesi’nin çehresi değişti
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