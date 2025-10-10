Pendik’te belediye ve esnaftan Gazze’ye destek kampanyası başlatıldı

Pendik, bugün anlamlı bir dayanışma örneğine sahne oldu. Pendik Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası, Pendik Çarşı Camii'nde cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklamasıyla başladı. Kampanya kapsamında 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Pendik Belediyesi'ne bağlı 11 sosyal tesisin 3 günlük tüm geliri Gazze'ye aktarılacak. İlçedeki esnaf da bir günlük kazançlarını bağışlayarak kampanyaya destek verecek. Kampanya 3 gün boyunca devam edecek ve toplanan gelirler Gazze halkının yararına kullanılacak. Öte yandan Pendik Çarşı'da kampanya bünyesinde STK'lar tarafından kurulan hayır panayırında 3 gün boyunca elde edilen gelir de Gazze'ye gönderilecek.

BAŞKAN CİN, "GAZZE VE FİLİSTİN BİR NEBZE DE OLSA YARALARINA MERHEM OLMAK İSTEDİK"

Başkan Ahmet Cin konuşmasında, "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü' adı altında başlatmış olduğumuz Gazze'ye ve Filistin'e selam göndermek ve onların hem hayır dualarını almak hem de ihtiyaçlarıyla ilgili bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak adına bugün buradayız. STK başkanlarımızla, kamu kurumlarımızla, belediyemizle beraber iş birliği halinde inşallah bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 'Bir Günlük Kazancımız Gazze'ye' şeklinde başlatmış olduğumuz çalışmada biz de Pendik Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla seferber olmuş vaziyetteyiz. 3 gün boyunca yapılacak olan kampanyada, Pendik Belediyesi'nin 11 tane sosyal tesisinin 3 gün boyunca cirolarının tamamını Filistin'e, Gazze'ye göndermek suretiyle bu kampanyayı başlatmış olduk" dedi.

KAYMAKAM YILDIZ, "MADDİ DEĞERDEN ÇOK MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK GÜZEL BİR KAMPANYA"

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü, Başkanımız Ahmet Cin ve STK'larımızın başlatmış olduğu çok güzel bir kampanya. En azından bir köprüyle oradaki kardeşlerimize bizi ulaştıracak çok anlamlı, maddi değerinden ziyade manevi değeri çok güzel bir kampanya. Esnafımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Onlar bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlıyor. En büyük teşekkürü belediyemiz hak ediyor. Onlar da bütün tesislerindeki kazancını Gazze'ye bağışlıyor. O bölgedeki kardeşlerimizin bundan sonra huzura, refaha kavuşacağı bir Gazze'yi, bir Filistin'i hep beraber görmeyi Allah bize nasip etsin" diye konuştu.

ESNAF ÇAVUŞ, "HER ZAMAN İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN DESTEĞİ GÖSTERECEĞİZ"

Bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayan Pendikli esnaf İskender Çavuş, "Böyle bir organizasyona dahil olduğumuz için çok mutluyuz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmadıkları için belediyemize de çok teşekkür ederim. Biz de her zaman için elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz" dedi. Kampanlanın açılış programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçe esnafı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.