Pendik’te kova ve viledalı vurgun: Akılalmaz hırsızlık anı kamerada! Yaklaşık 300 bin TL’lik...





"DAHA ÖNCEDEN PLANLANMIŞ"

Hırsızlık nedeniyle mağdur olan esnaf Sefa Tenekeci, yaşanan olayın detaylarını anlatarak, "Olay daha önceden planlanmış. Şüpheliler daha önceki hırsızlıklarıyla aynı taktiği kullanmışlar. Hırsızlardan biri kova ve viledayı çalışan arkadaşımıza gösterip onu dışarı çekiyor. Arkadaşımız eşyaları almak istiyor ama şahıs ne kovayı bırakıyor ne de viledayı veriyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca ısrarla oyalıyor. Bu sırada dükkan tamamen boş kalıyor. Diğer arkadaşı da dükkan dışında bekliyor; görüş mesafesini kaybettirdikten sonra girip cihazlarımızı çalıyorlar. Vatandaşlar durumu fark edip kovayı elinden alarak dükkana yöneldiğinde telefonların çalındığını anlıyoruz. Yaklaşık 280-300 bin TL gibi bir zararımız var." ifadelerini kullandı.