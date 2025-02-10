Pendik’te otomobil ile çekici arasında sıkışmıştı! Motokurye dehşet anlarını bu sözlerle anlattı

'İNSANA BUNU YAPAN HAYVANA NE YAPMAZ'

Otomobil sürücüsü Vedat K.'nin veteriner hekim olduğunu duyduğunu ve bu duruma tepki gösteren Fatih Ferah, "Emniyet güçlerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. İki sokak sonra siparişime dönecektim. Tamamen oradaki olayı yatıştırmak için durdum. O kurye arkadaşımıza da selam olsun. Ben onu yatıştırıp, kavgasına engel oldum. Yanıma kadar geldi. O adam bana çarpınca U dönüşü yapıp, kaçıp gitti. Ona da çok teşekkür ederim. Onu da son raddede videoda gördüm. Geri dönüp kaçması zoruma gitti açıkçası. Şikayetçiyim, haklarımı arayacağım. Devletimizden de duyarlı olmasını istiyorum. Böyle insanlar araç sürmesin. Veteriner olduğunu duydum, insana bunu yapan hayvana neler yapmaz? Ben bu arkadaşın çıkmasını istemiyorum. Benim canıma kast etti. Ben burada olmayabilirdim, ölebilirdim. Allah korudu beni. Yaşayacak günüm varmış. Orada farklı bir araba olsaydı, benim vücudum altta kalmasaydı daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu.