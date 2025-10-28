Pendik’te özel hastanede yangın paniği: Çatısı alev alev yandı!

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının bir kısmına sıçrarken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yanan baz istasyonu ve diğer kısımlara merdiven aracılığıyla müdahale etti.