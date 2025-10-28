Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te özel hastanede yangın paniği: Çatısı alev alev yandı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:49 Son Güncelleme: 28.10.2025 15:59

Pendik’te özel hastanede yangın paniği: Çatısı alev alev yandı!

Pendik’te özel bir hastanenin çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangında alevler çatının bir bölümüne sıçradı. Yangın sırasında hastanede tahliye işleminin yapılmadığı öğrenilirken ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA Yaşam

Korkutan yangın, saat 12.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında çıktı. Çatıda bulunan baz istasyonu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının bir kısmına sıçrarken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yanan baz istasyonu ve diğer kısımlara merdiven aracılığıyla müdahale etti.

YANGIN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yangın sırasında hastanede tahliye işlemi yapılmadığı öğrenildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çatıda çıkan yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

