Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te 'poşet' dehşeti: Kadın kasiyeri defalarca yumrukladı! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 9.04.2026 12:36

Pendik'te 'poşet' dehşeti: Kadın kasiyeri defalarca yumrukladı! O anlar kamerada...

Pendik'te bir zincir markette erkek müşteri kadın kasiyeri yumruklayarak darbetti. Poşet tartışmasından çıkan dehşet anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Pendik’te ’poşet’ dehşeti: Kadın kasiyeri defalarca yumrukladı! O anlar kamerada...
Olay, geçtiğimiz gün Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle poşet tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darbetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Pendik'te 'poşet' dehşeti: Kadın kasiyeri defalarca yumrukladı! O anlar kamerada...
