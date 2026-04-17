Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan liseli Işıl hayatını kaybetmişti: Duruşma 6 ay sonraya ertelendi

Pendik Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta, 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Sanık olay sonrası tutuklandı ve 2 gün sonra serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sanık Ballı (26) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

KAZADAN SONRAKİ MANZARAYA ŞAHİT OLDUK

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Dinç'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Dinç'in arkadaşları ile Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de aileye destek vermek için geldi.

Tanık olarak dinlenen polis memuru S.K., olay günü bölgenin yoğun olduğunu belirterek, "Kaynarca mahallesi sahil yolu tuzla istikametinde yaralamalı trafik kazası anonsu geldi. Hafta sonu kalabalık olması nedeniyle hızlı şekilde olay yerine intikal ettik. Trafik ekipleri vardı. Merhume kız çocuğu olay yerinde değildi. Trafik ışıklarından 15-20 km yoğun kan izleri araç parçaları vardı. Trafikçi arkadaşlara sorduk olay yeri çok karışıktık kimsenin sağlıklı bilgisi yoktu. Pendik devlet hastane polisi vasıtasıyla çocuğun vefat ettiğini öğrendik. Aracı kullanan kişinin kim olduğunu görmedim. Bizden önce müdahale eden ekip yoktu. Kazadan sonraki manzaraya şahit olduk. Hatırladığım kadarıyla edindiğimiz bilgiye göre sürücünün erkek şahıs olduğu bilgisini yazdık. Trafik ışıklarının hangi renk yandığı konusunda bilgimiz yok" dedi.

TUTANAĞI SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE TUTTUK

Bir diğer tanık polis memuru O.K. ise kaza tespit tutanağını sosyal medyadaki görüntüler, olay yeri inceleme bulguları ve sürücünün beyanına göre hazırladıklarını belirterek, "Biz sistem üzerinden tutanak tutuyoruz. Tuttuğumuz tutanağı bize kimse zorla tutturmadı. Işıklarda Mobese var ama çalışmıyormuş. Olay yerindeki izlere dayanarak tutanak yazdık" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan baba Yunus Dinç, tutanakta yer alan bazı hususlara itiraz ederek, olay yerinde bulunan diğer kişileri ve araçta bulunan diğer kişilerin neden belirtilmediğini sordu. Tanık polis memuru ise sürücünün yanında bir kişi olup olmadığını net hatırlamadığını söyledi.

6 AY SONRAYA ERTELENDİ

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.