Pendik’te yürekler ağza geldi: 5 katlı binanın balkonu çöktü!

"DEPREM OLDU ZANNETMİŞLER"

Binanın giriş katında yaşayan Ziya Dönergöz, "İşten geldikten sonra haberim oldu. Deprem olduğunu söylediler. Biz de Düzce depremini yaşadığımız için telaşla geldim. Baktık balkon düşmüş. Balkonu çöken dairenin altındaki dairede oturuyorum. Evdekiler deprem olduğunu zannetmiş. Yaralı yok. Balkonun bir kısmı yıkıldı. Eski bir bina, 1999 Düzce depreminde vardı. Neredeyse 40 senelik bir bina. Kentsel dönüşüme girmedi. Belediyeyle görüşmelerimizde binaya ortak olacak kimse bulamadık. Müteahhitte girmiyor" diye konuştu.