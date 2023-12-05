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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:47

Pendik’teki otel yangını davasında sanıklar hakim karşısında

Pendik'teki bir otelde çıkan yangın sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan otelin sahibi Cihan Şah, suçunun olmadığını söyleyerek “İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim” dedi. Otel müdürü Murat Şah ise elinden geleni yaptığını ifade etti. Duruşma sonu mahkeme, davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’teki otel yangını davasında sanıklar hakim karşısında

Pendik'te bulunan 7 katlı ahşap otelde 24 Mart 2023 günü yangın çıkmış, yaklaşık bir saatte söndürülen yangında Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken otelin 2021 yılında fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlendiği, 17 kez ise mührün söküldüğü ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cihan Şah, Murat Şah ve Ayşe Arslanşen hakkında "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisleri istenmişti.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan Şah, Murat Şah, bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"İNSANIN SEVDİĞİNİ KAYBETMESİ NEDİR İYİ BİLİRİM"

Duruşmada savunma yapan otelin sahibi sanık Cihan Şah, "Otelin sahibiyim. Resmi evraklarımız yangında yok oldu. Daha sonra belediyeye gidip resmi evrakları alıp dosyaya sunduk. İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim. Her hangi bir sorumluluğum yoktur" diyerek beraatini talep etti.

YANGINDA ABLASININ EVİNDEYMİŞ

Savunma yapan otelin müdürü sanık Murat Şah, "Savcılık ifademi tekrar ederim. Otelin müdürüyüm. Yangın çıktığında ablamın evindeydim. Suçsuzun beratime karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptı. Resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben yangında elimden geleni yaptım" şeklinde konuştu.

Duruşma sonu mahkeme, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar vererek davayı erteledi.

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Pendik’teki otel yangını davasında sanıklar hakim karşısında
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