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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Pendik’ten 6 şampiyon çıktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’ten 6 şampiyon çıktı
İstanbul Pendik'te 6 öğrenci Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak şampiyon oldu. Suriyeli Danya Abdo da birinciler arasında yer aldı. Pendik'teki Atatürk Ortaokulu öğrencisi Gökhan Demir, Kurtköy Bahçeşehir Koleji öğrencisi Can Özgül, Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Danya Abdo, Kurtköy Bahçeşehir Koleji öğrencisi Kanşav Hatik, İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alameddin Emin Özkan ve Güzelyalı Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ahmet Arif Gürbüz 500 tam puan alarak ilçenin yüz akı oldular. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; sosyal medya hesabından öğrencileri tebrik etti. Pendik'in şampiyonlarından olan Gökhan Demir, sınav sürecini SABAH Gazetesi'ne anlattı. Başarısında ilkokul öğretmeni olan anne babasıyla birlikte öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu belirten Demir, "Ülkeme faydalı bir insan olmak için çalışma azmim aynı şekilde devam edecek. İleride mühendislik alanında bir meslek düşündüğüm için fen lisesini tercih edeceğim. Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ne gitmek istiyorum" dedi. Demir, yaz tatilinde öğretmenlerinin hazırladığı program ile günlük 60 sayfa kitap okuduğunu ve günde 5 saat ders çalıştığını belirtti.

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Pendik’ten 6 şampiyon çıktı
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