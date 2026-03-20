Pendik’ten Gazze’ye gönül köprüsü! Bin çocuğa bayramlık gönderildi

Giriş Tarihi: 20.03.2026 20:28

Gazze’de 600 kişilik çadır kent kuran ve ramazan ayı boyunca 110 bin kişilik sıcak iftar yemekleri veren Pendik Belediyesi, bu kez Ramazan Bayramı öncesi çocuklar için “Bayramlık Giydirme ve Çocuk Şenliği” düzenledi. Etkinlik kapsamında bin çocuğa bayramlık kıyafetler verildi.

BARIŞ SAVAŞ
  • ABONE OL

Pendik Belediyesi Kampı'nda düzenlenen etkinlikte aynı zamanda çocuklar için renkli ve eğlenceli oyunlar hazırlandı. Tüm bu organizasyonla Pendik Belediyesi, Gazzeli çocukları bir nebze olsun sevindirmiş oldu.

'GAZZELİ ÇOCUKLARLA TEK YÜREK OLDUK'

Başkan Ahmet Cin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gazzeli çocuklar ile tek yürek olduklarını ifade ederek; "Gazzeli çocuklar bayram neşesini gönülden yaşasın diye bin çocuğa bayramlık hediye ettik, oyunlarla beraber eğlendik. Gazze'deki Pendik Belediyesi Kampı'mızda düzenlediğimiz Bayramlık Giydirme ve Çocuk Şenliği'nde Gazzeli çocuklar ile tek yürek olduk. Bayramlık hediyelerini alan çocukların yüzlerindeki gülümseme de bizim için en büyük hediye oldu" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz