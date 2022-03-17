Penguenler Nerede Yaşar? Penguenler Hangi Kutupta Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?

Penguenler dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkelerinde yaşamlarını sürdüren canlılardır. Yalnızca Antarktika'da yaşadıkları bilgisi ise günümüzde bilinen büyük yanlışlardan birisidir. Penguenler birçok ada ve ülkede yaşamlarını sürmektedirler. Birçok farkı türü bulunan penguenler Şili'den Hint Okyanusu'ndaki bir adaya kadar birçok yerde yaşamakta ve kendi bünyelerinde özelliklerini sürdürmektedirler.

Penguenler Nerede Yaşar?

Günümüzde penguenlerin Antarktika'da yaşadığı görüşü oldukça fazla yaygın olsa da bu görüş yanlış olmasa da oldukça fazla eksiktir. Penguenler genel olarak ekvatorun alt kısımlarında yaşarken, birçok farklı bölgeden bahsetmek ise mümkündür. Bu durum penguenlerin türlerine göre farklılık göstermektedir.

Sonuç olarak penguenler Antarktika'dan Peru'ya kadar birçok yerde yaşamaktadırlar. Bu sebeple tek bir yerden bahsetmek mümkün olmadığından penguenleri türlerine ve yaşadıkları yerlere göre inceleyecek olursak;

İmparator Penguen; Dünyanın en büyük penguen türüdür. Uzunluğu 45 inçtir. Yalnızca Antarktika çevresinde yaşarlar.

Kral Penguen; Güney Georgia Adası başta olmak üzere Arktik Adaları ve Tierra del Fuego'da yaşarlar.

Adelie Penguen; Antarktika/Ross Denizi

Tuzaklar Penguen; Yeni Zelanda/Snares Adaları

Kraliyet Pengueni; Antarktika çevresinde yaşamaktadır. Üremelerini sadece Macquarie Adası'nda gözlemleyebiliriz.

Chinstrap Penguen; Güney Georgia Adası, Antarktika, Günay Sandwich Adaları, Güney Orkneys, Bouvet, Balleny ve Peter Adaları ile birlikte Shetland.

Gentoo Pengueni; Güney Shetland, Heard, Kerguelen ve Macquire Adaları ile Antarktika Yarımadası.

Küçük Mavi Penguen; Yeni Zelanda, Chatham Adaları, Güney Avustralya ve Tazmanya.

Kuzey Küçük Penguen; Yeni Zelanda'da yaşayan bu türler sadece Motunau Adası ve Banks Yarımadasında üremektedirler.

Macellan Pengueni; Güney Amerika bölgesindeki güney koni ile birlikte Arjantin'in güneyi ve Şili'nin güney kıyılarında yaşarlar.

Humboldt Pengueni; Şili ve Peru

Galapagos Pengueni; Galapagos Adaları

Afrika Pengueni; Afrika kıtasının güneybatısı

Sarı Gözlü Penguen; Yeni Zelanda ve Campell Adaları

Waitaha Penguen; Yeni Zelanda'da yaşayan bu türün nesli tükenmiştir.

Fiordland Pengueni; Fiorland Sahili ve Rakiura

Güney Rockhopper Pengueni; Arjantin, Şili'nin güney kısmı

Kuzey Rockhopper Pengueni; Tristan da Cunha ve Gough Adası ile birlikte Hint Okyanusunda yer alan St. Paul Adası ve Amsterdam adasında yaşarlar.

Penguenler Hangi Kutupta Yaşar?

Birçok bölge veya birçok ülkede yaşayan penguenler hakkında bilinen yalnızca Antarktika'da yaşarlar düşüncesinin oldukça yanlış olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Penguenler dünyanın Güney Kutbunda yaşamlarını sürdürmektedirler.

Penguenler Hangi Ülkededir?

Yalnızca Antarktika'da yaşamlarını sürdüğü yanlışı günümüzde ısrarla sürdürülen bir yanlıştır. Bununla birlikte penguenler Antarktika'dan Şili'nin kıyılarına Yeni Zelanda'dan Hint Okyanusu'nun içerisinde bulunan adalara kadar birçok yer ve ülkede yaşamlarını sürmektedirler.