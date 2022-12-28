Pera Palas, son döneme dek fazla bilinen bir otel olmasa da yayınlanan bir dizi sayesinde pek çok kişiye ulaşmıştır. Ayrıca İstanbul ve Türkiye tarih için en önemli konaklama yerlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Agatha Christie gibi ünlü yazarlara, dönemin bürokratlarına ve en önemlisi Atatürk'e ev sahibi olmuş olan bu otel hakkında yanıtı en çok merak edilen sorular şu şekildedir: "Pera Palas hikayesi nedir? Pera Palas hikayesi gerçek mi, tarihteki önemi ne?" İşte detaylar…

Pera Palas Hikayesi Nedir?

1888 yılında Paris'ten İstanbul'a yola çıkan ve 80 saat süren yolculuğun ardından İstanbul'a varabilen lüks bir tren olan Orient Express'in yolcuları dönemin en yüksek tabakasından bürokratlar, yazarlar ve zenginlerdi. Bu trenle İstanbul'a gelenler konaklayacakları lüks bir otel bulamadıkları için Pera Palas Otel yapılmaya başlanmıştır. 1895 yılında bir balo ile hizmete açılan otel döneminde İstanbul'un en ihtişamlı yapıları arasındaydı. İstanbulda sayarlar dışında elektrik verilen, ilk elektrikli asansör ve sıcak suya sahip olan bina Pera Palas Oteldi. Bu otel Agatha Christie, dönemin prensleri ve Atatürk gibi pek çok özel kişiyi bünyesine ağırlamış olduğundan tarih açısından da oldukça önemlidir. Atatürk Pera Palas'ta 1917 yılından itibaren pek çok kez konaklamış ve misafirler ağırlamıştı.

Agatha Christie Hikayesi: Agatha Christie 1926 yılında 11 gün boyunca ortadan kaybolmuştu. İddialara göre bu zaman dilimi içerisinde otelin sahibinin Yeniköy'de bulunan villasında kalıyordu. Yazar öldükten sonra ünlü bir medyum, yazarın kaybolduğu 11 günlük döneme ait detayların Pera Palas Otelde bulunan odasında gizli olduğunu söyledi. Bunun üzerine yazarın odası araştırıldı ve medyumun tarih ettiği yerde 11 günlük kaybın sırrını çözecek bir anahtar bulundu. Ancak otel yönetimi ile bu sırrı hikayeleştirmek isteyen şirket arasında bazı olaylar nedeniyle sır çözülemeden anahtar rafa kaldırıldı.

Pera Palas Hikayesi Gerçek Mi?

Pera Palas'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile olan hikayesi son dönemde çıkan bir dizi ile ünlenmiş ve herkes bu hikayenin gerçek olup olmadığını merak etmiştir. Pera Palas'ın bu hikayesi gerçek değildir. Kurmaca bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Bu hikaye Charles King'in "Midnight at the Pera Palace" adlı kitabından uyarlanmıştır. Ancak Agatha Christie'nin Pera Palas'ta konaklarken kaybolma hikayesi gerçek bir hikayedir.