Perde ölçüsü almak, ev dekorasyonunda önemli bir adımdır ve doğru ölçülerle perdenizin mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağlar. Ancak doğru noktadan doğru şekilde ölçüm yapmak önemlidir. Bu durumda ölçüme başlamadan önce perde ölçüsü nasıl alınır, perde ölçüleri nereden nereye alınır ve nasıl yazılır araştırılmalıdır.

Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Perde ölçüsünü doğru almak perde montajını kolaylaştırır ve gereksiz hataları önler. Doğru ölçüleri almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Pencere Genişliği Ölçümü: İlk olarak, perdenin asılacağı pencerenin genişliğini ölçün. Bu ölçümü pencerenin iç kenarlarından alabilirsiniz. Perdenin asılacağı yeri seçerken, perdenin pencereyi tamamen örtmesini ve gerektiğinde pencere kenarlarından biraz dışarı taşmasını sağlayacak genişliği hesaba katın. Perde Boyu Ölçümü: Perdenin uzunluğunu belirlemek için, perdenin asılacağı noktadan zemine kadar olan mesafeyi ölçün. Bu ölçümü alırken, perdenin zemine tam olarak ulaşmasını veya istediğiniz uzunlukta olmasını göz önünde bulundurun. Perdenin zemine değmesini istiyorsanız, ölçümü zemine kadar yapın. Eğer perdenin biraz yukarıda durmasını tercih ediyorsanız, bu mesafeyi de ölçerek not alın. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Perde çubuğunun montaj yüksekliği: Perdeyi asacağınız çubuğun yüksekliğini ölçerek, perdenin istediğiniz düzeyde durmasını sağlayın.

Çubuk uzunluğu: Perde çubuğunun genişliğini, pencere genişliğinize göre belirleyin ve gerekirse çubuğu uygun ölçülerde kesin.

Ölçüleri Yazma: Alınan ölçümleri bir kağıda veya not defterine yazın. Genişlik ölçüsünü yukarıdan başlayarak, ardından perde boyunu zemine kadar olan mesafeyi belirterek yazın. Bu ölçüler, perde satın alırken veya diktirirken kullanılacak ve perdenin pencereye uygun şekilde monte edilmesini sağlayacaktır.

Perde Ölçüleri Nereden Nereye Alınır ve Nasıl Yazılır?

Perde ölçüsü almaya baslarken öncelikle perdenin asılacağı pencerenin iç kenarlarından genişlik ölçümü alın. Bu ölçüm, perdenin pencereyi tamamen örtmesini ve gerektiğinde kenarlardan biraz taşmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Daha sonra perdenin asılacağı noktadan zemine kadar olan mesafeyi ölçün. Perdenin tam olarak zemine ulaşmasını veya istediğiniz yükseklikte olmasını göz önünde bulundurarak bu ölçümü yapın.

Perdenin dikimi için kenarlarda yaklaşık 5-10 cm dikme payı bırakılması gerektiğini unutmayın. Bu, perdenin rahatça hareket etmesini ve pencereye tam olarak oturmasını sağlar.

Alınan ölçümleri bir kağıda veya not defterine düzgün bir şekilde yazın. Önce pencere genişliğini ve ardından perde boyunu belirtin. Bu ölçüler, perde satın alırken veya diktirirken kullanılacak ve montajı kolaylaştıracaktır.