Haberler Yaşam Haberleri Perge’de giyotin kapısı bulundu
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Perge’de giyotin kapısı bulundu

AA
Perge’de giyotin kapısı bulundu
  • ABONE OL

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfi tiyatroya dönüştürülerek, aralarında hayvanlara atılmanın yer aldığı cezalar için de kullanıldığını kanıtlayan bulgulara rastlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Perge Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülen kazılarda, stadyumun kuzey bölümünün bir duvarla çevrilerek amfi tiyatroya dönüştürüldüğü ve alana giyotin tekniğiyle çalışan özgün bir hayvan salım mekanizması kurulduğu tespit edildi. Stadyuma kafeslerle getirildiği öngörülen vahşi hayvanların, giyotin tekniğiyle çalışan kapılardan alana salınarak mahkûmların infaz edildiği gösterilerde kullanıldığı değerlendiriliyor.

#ANTALYA #AKSU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Perge’de giyotin kapısı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA