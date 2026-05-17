Perge’de giyotin kapısı bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfi tiyatroya dönüştürülerek, aralarında hayvanlara atılmanın yer aldığı cezalar için de kullanıldığını kanıtlayan bulgulara rastlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Perge Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülen kazılarda, stadyumun kuzey bölümünün bir duvarla çevrilerek amfi tiyatroya dönüştürüldüğü ve alana giyotin tekniğiyle çalışan özgün bir hayvan salım mekanizması kurulduğu tespit edildi. Stadyuma kafeslerle getirildiği öngörülen vahşi hayvanların, giyotin tekniğiyle çalışan kapılardan alana salınarak mahkûmların infaz edildiği gösterilerde kullanıldığı değerlendiriliyor.