Haberler Yaşam Haberleri Peri peri soslu tavuk tarifi: MasterChef Peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:28

Peri peri soslu tavuk tarifi: MasterChef Peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 6 Eylül Salı akşamı 63. bölümüyle ekranlara geliyor. Programın yeni bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynanacak ve uluslararası tavuk yemekleri ile izleyicilere lezzet şöleni yaşatılacak. İstenen yemekler arasında peri peri soslu tavuk da yer alıyor. Peki, peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte 6 Eylül 2022 püf noktaları ile MasterChef peri peri soslu tavuk tarifi

Peri peri soslu tavuk tarifi: MasterChef Peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Peri peri soslu tavuk tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan 63. bölümünde yarışmacılar, peri peri soslu tavuk yapmak için mücadele edecek. Bu noktada peri peri soslu tavuk tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Sürekli aynı tavuk tariflerini hazırlamaktan sıkılanlar, farklı ve lezzet dolu bir tarif arayışında olanlar! Peri peri soslu tavuk tarifi tam size göre... Peki, peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 6 Eylül 2022 MasterChef peri peri soslu tavuk tarifi…

PERİ PERİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

Tavuk salamura için:

  • 1 adet bütün tavuk
  • 1,5 litre su
  • 2 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tane kimyon
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • 1 adet limon

Peri peri sos için:

  • 4 adet chili biberi
  • 2 adet kapya biber
  • 1 adet soğan
  • 5 diş sarımsak
  • 1,5 adet limon
  • ¾ su bardağı sirke
  • ¾ su bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker

Patates kızartması için:

  • 1,5 kilogram patates
  • ½ demet maydanoz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 1 litre sıvı yağ

Kolay turşu için:

  • 4 su bardağı sıcak su
  • ½ çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı taze kişniş
  • 1 çay kaşığı tane hardal
  • 1 çay kaşığı tane karabiber
  • 3 adet havuç
  • ½ adet kırmızı lahana
  • 1 adet kuru soğan

PERİ PERİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk salamurası için derin bir kap içerisinde su, limon suyu, toz şeker, tuz ve baharatları karıştırın.

Tavuğu büyük parçalar halinde parçalara bölün ve salamura sıvısının içine koyun, üzerini streçle örtüp buzdolabında en az iki saat dinlendirin.

Peri peri sos için kapya biberlerin çekirdek ve beyaz kısımlarını temizleyin. Chili biberlerin sadece saplarını kesip iri parçalara bölün.

Soğanın kabuklarını soyup ikiye bölün. Hazırladığınız sebzeleri kızgın bir tavada tek tarafları hafif yanana kadar bekletin.

Sıcak sebzeleri büyük bir mutfak doğrayıcısına alın. Üzerlerine sarımsaklar, sirke, bir limonun suyu, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip püre kıvamı alana kadar doğrayıcıdan geçirin.

Hazırladığınız karışımı bir sos tenceresine alıp kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Pişen sosu tekrar doğrayıcıya dökün, üzerine zeytinyağı ve yarım limon suyunu da ekleyip homojen bir kıvam alana kadar doğrayıcadan geçirmeye devam edin.

Hazırladığınız sosun tadına bakın, ihtiyaç halinde fazladan baharat ya da sirke de ekleyebilirsiniz.

Turşu için sıcak suyu derin bir kaba koyun. İçerisine sebze harici tüm malzemeleri koyup karıştırın.

Sebzeleri ince şeritler halinde doğrayın ve turşu salamurasına koyup karıştırın. Üzerini streçleyip oda sıcaklığında bekletin.

Hazır olan tavukları salamuradan çıkarın ve kağıt havlu ile kurulayın.

Hazırladığınız peri peri sostan bir kaç kaşık tavukların üzerine koyup harmanlayın.

Tavukları tepsiye dizin ve 200 derecelik sıcak fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Tavuklar fırındayken patatesleri soyun, iri küpler halinde doğrayın ve kaynar tuzlu suda 1 dakika haşlayıp süzün.

Kızartma yağını derin ve büyük bir tavada ısıtın. Patateslerin üzerindeki nem kaybolunca yağa atıp, renk alıp dışı sertleşinceye kadar kızartın.

Patatesler için maydanozu ince ince kıyın, sarımsağı doğrayın ve tuzla beraber karıştırıp bir kenarda bekletin.

Kızaran patatesleri yağdan çıkardıktan sonra maydanozlu sarımsaklı karışımla birlikte harmanlayın.

Fırından çıkarttığınız tavuklar sıcakken üzerilerine tekrar sostan sürüp on dakika dinlendirin.

Servis için tavukları sos koyduğunuz bir tabağa alabilir, yanında patatesler, hızlı turşunuz ve kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
Peri peri soslu tavuk tarifi: MasterChef Peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA