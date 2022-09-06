Peri peri soslu tavuk tarifi: MasterChef Peri peri soslu tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PERİ PERİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk salamurası için derin bir kap içerisinde su, limon suyu, toz şeker, tuz ve baharatları karıştırın.

Tavuğu büyük parçalar halinde parçalara bölün ve salamura sıvısının içine koyun, üzerini streçle örtüp buzdolabında en az iki saat dinlendirin.

Peri peri sos için kapya biberlerin çekirdek ve beyaz kısımlarını temizleyin. Chili biberlerin sadece saplarını kesip iri parçalara bölün.

Soğanın kabuklarını soyup ikiye bölün. Hazırladığınız sebzeleri kızgın bir tavada tek tarafları hafif yanana kadar bekletin.

Sıcak sebzeleri büyük bir mutfak doğrayıcısına alın. Üzerlerine sarımsaklar, sirke, bir limonun suyu, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip püre kıvamı alana kadar doğrayıcıdan geçirin.

Hazırladığınız karışımı bir sos tenceresine alıp kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Pişen sosu tekrar doğrayıcıya dökün, üzerine zeytinyağı ve yarım limon suyunu da ekleyip homojen bir kıvam alana kadar doğrayıcadan geçirmeye devam edin.

Hazırladığınız sosun tadına bakın, ihtiyaç halinde fazladan baharat ya da sirke de ekleyebilirsiniz.

Turşu için sıcak suyu derin bir kaba koyun. İçerisine sebze harici tüm malzemeleri koyup karıştırın.

Sebzeleri ince şeritler halinde doğrayın ve turşu salamurasına koyup karıştırın. Üzerini streçleyip oda sıcaklığında bekletin.

Hazır olan tavukları salamuradan çıkarın ve kağıt havlu ile kurulayın.

Hazırladığınız peri peri sostan bir kaç kaşık tavukların üzerine koyup harmanlayın.

Tavukları tepsiye dizin ve 200 derecelik sıcak fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Tavuklar fırındayken patatesleri soyun, iri küpler halinde doğrayın ve kaynar tuzlu suda 1 dakika haşlayıp süzün.

Kızartma yağını derin ve büyük bir tavada ısıtın. Patateslerin üzerindeki nem kaybolunca yağa atıp, renk alıp dışı sertleşinceye kadar kızartın.

Patatesler için maydanozu ince ince kıyın, sarımsağı doğrayın ve tuzla beraber karıştırıp bir kenarda bekletin.

Kızaran patatesleri yağdan çıkardıktan sonra maydanozlu sarımsaklı karışımla birlikte harmanlayın.

Fırından çıkarttığınız tavuklar sıcakken üzerilerine tekrar sostan sürüp on dakika dinlendirin.

Servis için tavukları sos koyduğunuz bir tabağa alabilir, yanında patatesler, hızlı turşunuz ve kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.