Çoğunlukla düz saça sahip kişilerin tercih ettiği perma, 80'li yılların gösterişli ve dikkat çeken saç modelleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar perma denildiğinde akla ilk olarak 80'ler gelse de bu saç şekillendirme yöntemi hiçbir zaman modasını kaybetmemiştir. Gençlerden yetişkinlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen bu saç şekillendirme yöntemi, her dönemde popülerliğini korumayı başarmaktadır. Saçlarında hareketlilik ve dinamik bir görünüm arayanlar için perma, ideal bir saç şekillendirme yöntemidir. Üstelik perma uygulamasında bukle yoğunluğu kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Bu sayede saçların kıvırcıklık derecesi isteğe göre şekillendirilebilmektedir. Peki, perma kaç ay dayanır?

Perma Ne Kadar Süre Dayanır?

Perma uygulamasının saçların sağlığı ve güvenliği açısından mutlaka alanında uzman, profesyonel bir kuaför tarafından yapılması gerekmektedir. Perma işlemi, saçlara özel kimyasal ürünlerin uygulanıp istenen form verilerek bu şeklin kalıcı hale getirilmesiyle oluşur. Kimyasal bir işlem olduğu için perma uygulamasında bazı önemli detaylara dikkat edilmesi gerekir.

İşlem sırasında saç derisinde bir yanma ya da kaşıntı olursa uygulama hemen durdurulmalıdır. Bu işlemin uygulanabilmesi için öncelikle saçın sağlıklı ve kimyasal işlemleri kaldırabilecek durumda olması gerekir. Eğer perma işlemi gerçekleştiyse bu işlemden sonra saçların uzun vadede sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için doğru bakımın yapılması gerekir. Yapılacak iyi bir bakım ile perma işlemi, 6 ay veya bir yıl süreyle kalıcı olabilir.