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Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:16 Son Güncelleme: 27.6.2022 15:16

Perpa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Perpa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un en önemli ulaşım araçlarından biri olan metrobüsler günümüzde, Beylikdüzü Son durak - Söğütlüçeşme arasında günde ortalama 800.000 kişi taşımaktadır. 34-34A-34AS-34B-34BZ-34C-34G-34Z gibi numaralandırılan metrobüs hatları İstanbul’un önemli noktalarında durmaktadır. Bunlardan biri de Perpa durağıdır. Perpa Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Sizler için araştırdık. Perpa Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte tüm bilgiler…

Perpa Ticaret Merkezi, (Perşembe Pazarı), İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağırlıklı olarak elektrik ekipmanları satışı yapılan ticaret kompleksidir. Bu yönüyle her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. İşyerlerinin dışında, çiçekçiler, restoranlar, kargo firmalarının şubeleri, avukatlık büroları, poliklinik, kuaför, berber, spor salonu gibi çeşitli firmalar da bulunur. Perpa Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bunu açıklayacağız. Perpa Metrobüs Durağına nasıl gidilir? Hadi inceleyelim…

Perpa Metrobüs Durağı Nerede?

Perpa Metrobüs Durağı, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunmaktadır. Halil Rıfat Paşa mahallesinde D-100 karayolu üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kaptanpaşa ve Halide Edip Adıvar mahallelerine komşudur.

Alt tarafında Piyalepaşa Bulvarı, ön girişine paralel olarak da Darülâceze Caddesi yer almaktadır. Perpa Ticaret Merkezine 200 metre uzaklıktadır. Ayrıca metrobüs çıkışında İstanbul'un birçok yönüne giden otobüslerin geçtiği otobüs durakları vardır.

Perpa Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

  • 54E Eminönü
  • EM1 Eminönü
  • 36M Cebeci Peronlar
  • 37M Çırçır Metro / Son durak(37t-49b) Yönü
  • 38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi
  • 38M Cevatpaşa
  • 41AT Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
  • 49A Akşemsettin Mahallesi
  • 49G Sultangazi Peronlar
  • 49GB Sultangazi Peronlar
  • 49K Karadolap Mahallesi
  • 49M Kazım Karabekir Camii
  • 49Y Yeşilpınar
  • 54K Hasköy Parkı / Halıcıoğlu Yönü
  • 54P Hasköy Parkı / Halıcıoğlu Yönü
  • 54T Sadabad Evleri
  • 54Ç Çıksalın / Son durak Yönü
  • 54ÖR Örnektepe / Son Durak Yönü
  • 55 Gaziosmanpaşa
  • 65A Kağıthane Garajı / Kağıthane Yönü

Metro: M7

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Perpa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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