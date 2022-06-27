Perpa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Perpa Ticaret Merkezi, (Perşembe Pazarı), İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağırlıklı olarak elektrik ekipmanları satışı yapılan ticaret kompleksidir. Bu yönüyle her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. İşyerlerinin dışında, çiçekçiler, restoranlar, kargo firmalarının şubeleri, avukatlık büroları, poliklinik, kuaför, berber, spor salonu gibi çeşitli firmalar da bulunur. Perpa Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bunu açıklayacağız. Perpa Metrobüs Durağına nasıl gidilir? Hadi inceleyelim…
Perpa Metrobüs Durağı, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunmaktadır. Halil Rıfat Paşa mahallesinde D-100 karayolu üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kaptanpaşa ve Halide Edip Adıvar mahallelerine komşudur.
Alt tarafında Piyalepaşa Bulvarı, ön girişine paralel olarak da Darülâceze Caddesi yer almaktadır. Perpa Ticaret Merkezine 200 metre uzaklıktadır. Ayrıca metrobüs çıkışında İstanbul'un birçok yönüne giden otobüslerin geçtiği otobüs durakları vardır.
Metro: M7