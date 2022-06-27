Perpa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Perpa Ticaret Merkezi, (Perşembe Pazarı), İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağırlıklı olarak elektrik ekipmanları satışı yapılan ticaret kompleksidir. Bu yönüyle her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. İşyerlerinin dışında, çiçekçiler, restoranlar, kargo firmalarının şubeleri, avukatlık büroları, poliklinik, kuaför, berber, spor salonu gibi çeşitli firmalar da bulunur. Perpa Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bunu açıklayacağız. Perpa Metrobüs Durağına nasıl gidilir? Hadi inceleyelim…

Perpa Metrobüs Durağı Nerede?

Perpa Metrobüs Durağı, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunmaktadır. Halil Rıfat Paşa mahallesinde D-100 karayolu üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kaptanpaşa ve Halide Edip Adıvar mahallelerine komşudur.

Alt tarafında Piyalepaşa Bulvarı, ön girişine paralel olarak da Darülâceze Caddesi yer almaktadır. Perpa Ticaret Merkezine 200 metre uzaklıktadır. Ayrıca metrobüs çıkışında İstanbul'un birçok yönüne giden otobüslerin geçtiği otobüs durakları vardır.

Perpa Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

54E Eminönü

EM1 Eminönü

36M Cebeci Peronlar

37M Çırçır Metro / Son durak(37t-49b) Yönü

38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi

38M Cevatpaşa

41AT Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

49A Akşemsettin Mahallesi

49G Sultangazi Peronlar

49GB Sultangazi Peronlar

49K Karadolap Mahallesi

49M Kazım Karabekir Camii

49Y Yeşilpınar

54K Hasköy Parkı / Halıcıoğlu Yönü

54P Hasköy Parkı / Halıcıoğlu Yönü

54T Sadabad Evleri

54Ç Çıksalın / Son durak Yönü

54ÖR Örnektepe / Son Durak Yönü

55 Gaziosmanpaşa

65A Kağıthane Garajı / Kağıthane Yönü

Metro: M7