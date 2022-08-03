Haberler Yaşam Haberleri Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Türkiye’den görülecek olan Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:34

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Türkiye’den görülecek olan Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru birçok fotoğrafçı ve doğa tutkununun bir yıl boyunca beklediği ve ağustos ayında gerçekleşen bir doğa olayıdır. Persoid meteor yağmuru 2022 yılında da yaşanacak. Uzmanlar Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek sorusunun cevabını verdi. Meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebiliyor. Böylece birçok doğasever Perseid meteor yağmuru nereden izlenir sorusunu yöneltiyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? İşte detaylar!

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Türkiye’den görülecek olan Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru 2022 yılında da Türkiye'nin birçok yerinden görülebilecek. 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmuru ne zaman soruları doğa ve uzayseverler tarafından sürekli soruluyor. Türkiye'den net bir şekilde görülen Perseid meteor yağmuru, yakında gerçekleşecek. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? İşte detaylar!

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2022?

Her yıl temmuz sonu ile ağustos başında gözlemlenen doğa olayı, bu yıl 11-13 Ağustos tarihinde en çok görüldüğü zamanlardır. Normalde 22 Temmuz ile 20 Ağustos aralarında gerçekleşmektedir.

O günler arasında dolunay gözlem yapmaya pek imkan vermeyeceği için perseid meteor yağmuru etkinlikleri 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılmaktadır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'de birçok yerden izlenebiliyor. Lakin doğal ortamda, şehir ışıklarının olmadığı yerde daha net bir şekilde görülmektedir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.

Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Kahraman Takımyıldızı (Perseus) bölgesinde gözlemlendiğinden Perseidler gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Türkiye’den görülecek olan Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?
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