Perseid meteor yağmuru ne zaman 2022? Türkiye’den görülecek olan Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2022?

Her yıl temmuz sonu ile ağustos başında gözlemlenen doğa olayı, bu yıl 11-13 Ağustos tarihinde en çok görüldüğü zamanlardır. Normalde 22 Temmuz ile 20 Ağustos aralarında gerçekleşmektedir.

O günler arasında dolunay gözlem yapmaya pek imkan vermeyeceği için perseid meteor yağmuru etkinlikleri 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılmaktadır.